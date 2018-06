Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Mit Umstellungen ein Debakel abgewendet

Td

Borgfeld. Die Luft war raus: Nachdem die Fußball-A-Junioren des SC Borgfeld lange Zeit in der Spitzengruppe der Bremer Verbandsliga mitgemischt hatten, ging am Ende nicht mehr viel zusammen. Im letzten Saisonspiel bei den SfL Bremerhaven setzte es nun eine 0:3 (0:3)-Niederlage. Kurzzeitig sah es nach dem frühen Rückstand durch Treffer in der 11., 16. und 24. Minute sogar nach einem Debakel aus. Aber nach mehreren Umstellungen durch Trainer Wolfgang Seupt kamen die Borgfelder doch noch mal ins Laufen, vergaben aber gleich sechs gute Möglichkeiten. Gegen Ende verflachte die Partie dann zusehends. Die Borgfelder beendeten die Saison somit auf dem siebten Tabellenrang.