Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit Zweitliga-Verstärkung?

Frauen-Oberliga Niedersachsen West: Zum Saisonauftaktspiel beim BV Cloppenburg II fallen beim ATSV Scharmbeckstotel mit Constanze Friedrich und Franziska Lürßen zwei Stammspielerinnen aus. Dennoch wollen die Gäste ihren ersten Punktspielsieg einfahren. ATSV-Trainer Thomas Brüns wollte nicht ausschließen, dass beim Aufsteiger auch Zweitliga-Akteurinnen mitwirken: "Cloppenburg hat sich verstärkt, alle Spielerinnen wären spielberechtigt." Wie auch immer. Der ATSV will nach der guten Saisonvorbereitung sein Spiel durchsetzen, sich nicht am Gegner orientieren. "Wenn der Kopf mitspielt und alle ihr Bestes geben, sollten wir in Cloppenburg gewinnen können", so Brüns. (tmü)