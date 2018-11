Gut trainiert, gut gespielt, verdient gewonnen: Lars Kollasch und die VSK-Volleyballer fuhren ein 3:0 im Spitzenspiel ein. (Henning Hasselberg)

Landkreis Osterholz. Während Tabellenführer VSK Osterholz-Scharmbeck das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Oerel-Barchel souverän mit 3:0 gewann, wurde die Partie des TSV Worpswede beim Stand von 0:2-Sätzen abgebrochen.

TSV Oerel-Barchel – VSK Osterholz-Scharmbeck 0:3 (19:25, 20:25, 22:25): VSK-Spielertrainer Recep Divanoglu hatte nach den zuletzt eher schwachen Leistungen vor dem Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten die Trainingsintensität spürbar verschärft. Mit Erfolg. "Wir haben richtig gut trainiert", freute sich Divanoglu. Das war dem VSK-Spiel dann auch vom ersten Ballwechsel an anzusehen, wenngleich der VSK zunächst einem frühen Rückstand hinterherlief. Doch mit neun Aufschlagpunkten in Folge wendete der VSK-Spielertrainer das Blatt. Besonders der Block mit Jens Ahlers, Marcus Balzer und Holger Schloen stand nun nahezu perfekt, und so spielten die Gäste aus einer diesmal richtig sicheren Annahme heraus den zweiten Satz souverän runter.

Knapper ging es im dritten Durchgang zu. Über 17:17 und 20:20 war es erneut der VSK-Block, der den entscheidenden Vorsprung herausholte, sodass Lars Kollasch mit einem Hinterfeldangriff den Sieg perfekt machte. "Wir hatten heute immer eine Antwort parat", sagte Divanoglu. Nur theoretisch, nämlich bei einer 0:3-Niederlage und einem gleichzeitigen 3:0-Sieg von Oerel-Barchel, ist der VSK am letzten Spieltag nun noch von Platz eins zu verdrängen.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Jappen, Balzer, Heitmann, Kollasch, Schloen, Frackmann, Ahlers, Divanoglu, Jablonski, Schrage, Papyrin

MTV Wilstedt – TuS Zeven II 3:1 (17:25, 25:17, 25:15, 25:10): Im ersten Satz bekamen die Gastgeber um MTV-Spieltrainer Dirk Meyer keinen Zugriff auf das zunächst sichere Spiel der Zevener. Das änderte sich, als Meyer zu Beginn des zweiten Satzes einige personelle Umstellungen vornahm. Durch eine erfolgreiche Sprungaufschlagserie gab Meyer seinem Team zusätzliche Sicherheit. "Das übertrug sich auf die Mannschaft, wir griffen sehr gut an, spielten eine gute Feldabwehr, schlugen super auf und blockten immer besser." Im gleichen Maße wie Wilstedt stärker wurde, baute Zeven ab – so stand dem am Ende souveränen Erfolg nichts mehr im Wege.

MTV Wilstedt – FT Geestemünde 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:18): Auch im zweiten Spiel knüpften die Meyer-Mannen an die gute Leistung aus der ersten Partie an. Mit starkem Aufschlagspiel zwangen die Wilstedter den Gegner zu einem ausrechenbaren Spiel über die Außenposition. "Hier wurde unser Block immer stärker, oder aber unsere Feldabwehr holte die Bälle", so Meyer, der sich dennoch über den seiner Meinung nach überflüssigen Verlust des dritten Durchgangs ärgerte. Doch davon ließ sich ein an diesem Tag äußerst gefestigter MTV Wilstedt nicht mehr aus der Bahn werfen. Am letzten Spieltag will das Meyer-Team nun den dritten Tabellenplatz verteidigen: "Das wäre ein schöner Saisonabschluss."

MTV Wilstedt: Holger Meyer, Erdmann, Zilke, Viebrock, Dirk Meyer, Gehrels, Vagts, Wulff, Kromat, Schreiber

TV Baden II – TSV Worpswede 0:3 (0:25, 0:25, 0:25): Die Partie nahm einen kuriosen Verlauf: Die wegen einer Grippewelle nur zu siebt angetretenen Gäste lagen zunächst lange Zeit zurück, erspielten sich in der Schlussphase dann aber einen Satzball, um schließlich doch den ersten Durchgang mit 25:27 zu verlieren. Im zweiten Satz lief dann gar nichts mehr zusammen. "Außer, dass wir anwesend waren, haben wir da nicht viel zustande gebracht", berichtete TSV-Trainer Thomas Schmidt.

Erst zu Beginn des dritten Satzes kam der TSV auf Touren und führte bereits mit 12:7 – als der Schiedsrichter an den Anschreibetisch gebeten wurde. Erst jetzt war dem Schiedsgericht aufgefallen, dass Baden die ganze Zeit einen Spieler auf dem Feld hatte, der gar nicht in der Spielerliste eingetragen war. Nach kurzer Beratung wurde das Spiel abgebrochen und zu null für die Gäste gewertet. Schmidt: "Zwei glückliche Punkte, aber ich bin mir sicher, dass wir diese auch so noch im Tiebreak errungen hätten."

TSV Worpswede: Arvandi, Assmus, Hempe, Holschen, Liebing, Meyer, Twisterling