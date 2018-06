Dennoch setzte sich der Favorit am Ende noch deutlich mit 6:2 (2:1) durch.

Über welche individuelle Klasse der Gast verfügt, bewies Ivo Valentino Tomas bereits nach 300 Sekunden: Aus dem Fußgelenk platzierte der Neuzugang vom Regionalligisten VfB Oldenburg die Kugel aus mehr als 20 Metern mal eben an den Pfosten. Da hat sich Torben Poppe wohl auf der anderen Seite gedacht: „Das kann ich doch auch.“ Bei seinem Pfostentreffer war die Distanz aber wesentlich geringer (7.).

Mit weiten Bällen taten die Blau-Weißen dem Favoriten in der ersten Hälfte immer wieder weh. Als Hendrik Lütjen ein tolles Zuspiel von Artur Degtjarenko nutzte, zeigte der Assistent an der Linie sofort an, dass das Spielgerät die Linie zum 1:0 überschritten hatte. Angreifer Keven Oltmer hatte die Kugel bei seinem Rettungsversuch zu spät erwischt (14.). Der sehr agile Jascha Stern vergab kurz darauf sogar die Möglichkeit zum 2:0.

Umstrittener Elfmeter

Mit einem direkt verwandelten Freistoß überlistete der überragende Akteur beim Ersten, Kevin Samide, Bornreihes Keeper Till Augsburg zum 1:1. Augsburg hatte die kurze Ecke bei der Standardsituation aus halbrechter Position kurz vor der Strafraumgrenze offen gelassen, weil er auf eine Flanke spekulierte. Es ging aber weiter hin und her. Nachdem Peer-Bent Wegener das Leder bei einem Schuss von Jascha Stern noch kurz vor der Linie erwischt hatte, foulte „Jonny“ Schäfer auf der Gegenseite Tomas.

Schäfer traf den Goalgetter ganz leicht, als dieser den Strafraum verlassen wollte. Die Elfmeter-Entscheidung war sicherlich hart, ging aber wohl in Ordnung. Thomas Celik verwandelte sicher zum 2:1. „Ich fand den Elfmeter fragwürdig“, urteilte André Lütjen. Tomas machte sich bei den Anhängern der Platzherren auch nicht gerade beliebt, weil er gerne mal recht schnell zu Boden ging.

Poppe köpfte den Ball noch an den Querbalken (34.). Zudem verhinderte Augsburg mit einer Glanzparade gegen den alleine vor ihm auftauchenden Keven Oltmer Sekunden vor der Pause das 1:3. „Ansonsten haben wir aber hinten nur wenig zugelassen“, betonte Bornreihes Kevin Sammann. Gleich nach dem Wiederanpfiff erhielten die Hoffnungen der Gastgeber auf einen Punktgewinn einen kräftigen Dämpfer. Ivo Valentino Tomas lupfte den Ball über Till Augsburg hinweg zum 3:1 in die Maschen.

Die Hausherren steckten jedoch nicht auf. Nach einem Foul von Peer-Bent Wegener an Artur Degtjarenko verkürzte Jascha Stern per Strafstoß auf 2:3. SSV-Tormann Marco Maaß hatte die Ecke zwar gerochen, vermochte die Kugel aber dennoch nicht abzuwehren. Maaß vereitelte nach 56 Minuten mit den Fingerspitzen so gerade eben noch ein Eigentor von Shaun Minns zum Ausgleich.

Glück hatte der bereits verwarnte Hendrik Lütjen, dass er für ein rüdes Foul an der Mittellinie an Samide nicht die Ampelkarte kassierte. „Ich habe die Situation falsch eingeschätzt und bin einen Schritt zu spät gekommen. Zum Glück hat der Schiedsrichter da Fingerspitzengefühl gezeigt“, räumte Lütjen ein. Mit einem unwiderstehlichen Solo erhöhte Kevin Samide auf 4:2 (64.). Der Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Gastes gab im Mittelfeld den Takt an.

Fortan ließen die bis dahin so tapfer kämpfenden „Moorteufel“ ein wenig die Köpfe hängen. Völlig unbedrängt köpfte Keven Oltmer den Ball nach einem Eckstoß zum 5:2 ein, ehe Thomas Celik nach einer Linksflanke von Oltmer das halbe Dutzend vollmachte. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gedacht, dass wir mit offenem Visier das Spiel in die Breite ziehen können. Dadurch haben wir es dem Gegner aber erst ermöglicht, Fußball zu spielen. Wir waren da viel zu schwach in der Rückwärtsbewegung“, bilanzierte André Lütjen.