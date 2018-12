Yavuz Simsek (Mitte) durfte sich zu den Bornreiher Torschützen zählen. (Sonja K. Sancken)

Bornreihe. Dass sie nach 93 Minuten herzlich lachten, sich freudetrunken umarmten, hätte zur Pause kaum noch jemand gedacht beim SV Blau-Weiß Bornreihe. 0:3 lagen die Landesliga-Fußballer daheim gegen den MTV Moisburg zurück. Doch die Aufholjagd hatte noch Erfolg, 4:3 hieß es am Ende. Sieben Tore - "wir haben davon sechseinhalb geschossen", fasste SVB-Trainer Matthias Ruländer seine Beobachtungen zum Spiel zusammen.

Und tatsächlich hatten es die drei Gegentore der ersten Halbzeit in sich, sorgten nicht gerade zu gesteigerter Einsatzfreude bei den Bornreihern. Da hatte sich Torwart Nils Kühtmann trotz Erkrankung in der Vorwoche zur Verfügung gestellt, und dann dieses 0:1 und dieses 0:2. Beim ersten Treffer war Moisburgs Mark Visser eigentlich von Hendrik Lütjen abgedeckt, Kühtmann lief beiden trotzdem entgegen, Pedro-Henrique Lubiana brauchte den Abpraller nur ins leere Tor zu lenken (12.). Als der SVB-Keeper acht Minuten später eine Rückgabe seines eigenen Mannes wegschlagen wollte, prallte der Ball gegen das Knie des Moisburgers Ioan Zele und von dort ins Bornreiher Netz. Und beim 0:3 durfte Tobias Stadie - nach grobem Fehler in der Bornreiher Abwehr - von rechts völlig alleingelassen in den Strafraum laufen (42.).

Torhüter Kühtmann rettete in höchster Not

Es war ja nicht so, dass die Platzherren nicht hätten in Führung gehen (Jonathan Klimmek traf nach herrlichem Zuspiel von Christian Holldorf nur Moisburgs Keeper Sebastian Menzel/10.) oder wenigstens den Anschlusstreffer erzielen können (Klimmek, 22./38.). Doch die Konter der Gäste waren eigentlich noch gefährlicher; nur gut, dass bei der unsicheren SVB-Abwehr Schlussmann Kühtmann zweimal in höchster Not rettete (18./36.).

Ruländer baute seine Mannschaft in der Pause aber ganz offensichtlich wieder auf. Er erklärte die ersten 45 Minuten und die dort produzierten Fehler zur Vergangenheit, entschuldigte manches mit den fehlenden Stammverteidigern und dem erst am Freitag einstudierten 4-2-3-1-System - und schickte seine Spieler in eine ganz andere Halbzeit. Und Kapitän Nils Gresens machte sich daran, zur Führungsperson seines Teams auf dem Platz zu werden.

Auftrieb nach Tor von Gresens

Das 1:3 (52.) besorgte Gresens mit einem beherzten Schuss aus 20 Metern erst einmal selbst. Das gab Auftrieb. Aber noch zwei Tore aufholen? Bornreihe wurde allerdings tonangebender, ließ kaum noch Gegenstöße zu. Dann zog Gresens erneut ab, MTV-Keeper Menzel hielt den Ball nicht fest, mit Jonathan Klimmek spritzte Bornreihes einzige Spitze heran, und es hieß 2:3 (67.). In dieser Phase, als zudem der eingewechselte Philip Bähr (69./81.) und Thomas Mennicke (70.) beste Chancen vergaben, wurde die Partie härter.

Andererseits verstanden Spieler und Zuschauer manche Entscheidung des Schiedsrichtergespanns auch wahrlich nicht. In der Hektik erhielt zumindest Moisburgs Pedro-Henrique Lubiana die Rote Karte (75.). Normalerweise spielt es sich gegen zehn ja schwieriger, doch machten die Bornreiher dies gestern wirklich geschickt, liefen Angriff auf Angriff.

Die Wende per Elfmeter in der Nachspielzeit

Der Erfolg: Der ebenfalls nach der Pause eingewechselte Yavuz Simsek versuchte es mit einem Heber, und der passte tatsächlich zum 3:3 (85.). Die Nachspielzeit sollte gerade beginnen, da entschied Schiedsrichter Kai Lüning (Kirchwalsede) auf Foul des Moisburgers Mark Visser an Bornreihes Hendrik Lütjen - mitten im MTV-Strafraum. Natürlich übernahm der Kapitän die Verantwortung für den Elfmeter, und Nils Gresens traf zum 4:3 - der SVB hatte die vom Trainer geforderte Moral gezeigt.