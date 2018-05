Herr Lütjen, war Jeddeloh wirklich um vier Tore besser?

Hendrik Lütjen: Der Sieg ist definitiv um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir voll dagegengehalten. Torben Poppe hätte uns auch noch früher in Führung bringen können. Nach dem 1:0 bekommen wir zwei dumme Gegentore. Ich mache unserem Torwart Till Augsburg aber beim 1:1 keinen Vorwurf. Der Torschütze hätte den Ball beim Freistoß genauso gut in die Mitte flanken können. Er hat den Ball einfach richtig gut getroffen.

Wie haben Sie Ihr Tor zum 1:0 erlebt?

Ich habe von einem richtig schönen Pass von Artur Degtjarenko profitiert. Danach hatte ich einfaches Spiel. Ich wollte den Ball aber dann eigentlich noch in die Mitte passen. Wenn nicht noch ein Verteidiger diesen abgefälscht hätte, wäre er wohl nicht reingegangen. Ich habe auch gleich gesehen, dass der Jeddeloher die Kugel erst hinter der Linie erwischt hat. Unser Gegner hat sich auch nicht darüber, sondern über eine angebliche Abseitsposition beschwert. Das war aber kein Abseits.

War der Elfmeter zum 1:2 berechtigt?

„Jonny“ Schäfer trifft seinen Gegenspieler zwar leicht. Der hat sich aber auch geschickt davorgestellt. An dieser Szene konnte man gut sehen, dass uns noch ein wenig die Cleverness in der Oberliga fehlt. Aber vielleicht ist es gut, dass wir jetzt einen auf den Sack bekommen haben, um zu erkennen, was uns noch fehlt. Es ist schade, dass uns am Ende ein bisschen die Kondition ausgegangen ist. In der Landesliga haben wir noch selbst das Spiel gemacht. Hier müssen wir jetzt in erster Linie verteidigen.

Die Fragen stellte Karsten Hollmann

Hendrik Lütjen ist 25 Jahre alt und arbeitet als Fachkraft für Lagerlogistik. Der Mittelfeldmann absolviert bereits seine sechste Saison für den SV Blau-Weiß Bornreihe. Seine Lieblingsposition ist die auf dem rechten Flügel.