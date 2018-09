Anna Vanselow fuhr mit den Falkenberger Tischtennis-Damen einen wichtigen Sieg in Braunschweig ein. (Hans-Henning Hasselberg)

RSV Braunschweig II – TV Falkenberg 3:8: Die Gäste waren mit der Konstellation zufrieden, zunächst gegen den direkten Konkurrenten antreten und damit das insgesamt bedeutsamere Match bestreiten zu dürfen. Nach der überzeugenden Doppelvorstellung von Anna Vanselow und Kristin Hermann verpassten Jessica Boy und Jessica Lindemann bereits eine Art Vorentscheidung, als sie in der immens engen Schlussphase die mögliche 2:0-Führung verpassten. Umso ärgerlicher, da Anna Vanselow im Anschluss in Maike Bares ihre Meisterin fand. Mit starken Vorhandschüssen und sicheren Rückhandblockbällen besaß die Braunschweigerin stets die bessere Antwort.

Am Nachbartisch gelang Jessica Boy allerdings postwendend der Ausgleich, als sie Alina Lists Angriffsbemühungen erfolgreich zerstörte. Nach Jessica Lindemanns souveräner Leistung gewann der TVF die wichtigen, packenden Schlüsselpartien. Hermann profitierte am Ende von einigen leichten Fehlern ihrer Kontrahentin Marielle Warnecke. Ähnlich erging es Boy, deren Gegnerin Maike Bares im fünften Durchgang nach zuvor schlauer Vorgehensweise ebenfalls den Faden verlor. Den nun entstandenen 5:2-Vorsprung gab der TVF nicht mehr aus der Hand, lediglich Jessica Lindemann zog noch einmal mit 9:11 im Entscheidungssatz hauchdünn den Kürzeren.

RSV Braunschweig – TV Falkenberg 8:4: Gerade mal 200 Meter von der Halle entfernt bezog das Falkenberger Quartett sein Schlafquartier, um keine 24 Stunden später ausgeruht die Kür gegen den Tabellenfünften anzugehen. Dennoch fanden die Gäste schwer in die Begegnung. Nachdem Jessica Boy und Jessica Lindemann völlig chancenlos ihr Doppel bestritten hatten, fehlte Anna Vanselow und Kristin Hermann in ihrem Match das nötige Fortune. Durch das 10:12 im fünften Satz verpassten es die beiden, den TVF vor den Einzeln in eine bessere Ausgangsposition zu bringen.

Anna Vanselow, die einen starken Tag erwischt hatte, ergriff gegen die gegnerische Spitzenspielerin Kristina Jeske häufig die Initiative und hatte mit dieser mutigen Variante Erfolg. Parallel nutzte Jessica Boy die fehlende Konstanz von Julia Samira Stranz, die gegen Boys Defensivstrategie zu häufig patzte. Der 2:2-Ausgleich war aus TVF-Sicht jedoch nur ein Strohfeuer. Jessica Lindemann konnte gegen Viola Blachs druckvolles Spielsystem nicht dagegenhalten, außerdem offenbarte Kristin Hermann in ihrem ersten Einzel ungewohnte Vorhandschwächen. Jessica Boy konnte den Lauf des RSV im Spitzeneinzel gegen Kristina Jeske ebenfalls nicht stoppen. Ihre Gegnerin agierte mit weichen Vorhandtopspins und kurzen Bällen sehr clever.

Vanselows Punkt zum 3:5 fiel kaum ins Kontor, da im unteren Paarkreuz für die Rot-Weißen erneut nichts zu holen war. Dabei wurde Hermann bei der Fünfsatzniederlage gegen Viola Blach für ihr kämpferisches Engagement nicht belohnt. Selbiges erfuhr Lindemann, die gegen Anika Walter einen der ersten beiden Sätze (13:15 und 12:14) für sich hätte entscheiden müssen. Zwar stemmte sich Jessica Boy noch einmal gegen die drohende Pleite, als sie die unerfahrene Blach klar beherrschte, es war dennoch nur eine Ergebniskorrektur. „Wir sind nicht unzufrieden mit dem Wochenende“, bilanzierte Urlich Müller. „Um gegen die erste Mannschaft von Braunschweig irgendwie ein 7:7 zu erreichen, muss zu Beginn einfach ein Doppel aus unserer Sicht kommen.“

RSV Braunschweig II – TV Falkenberg 3:8: List/Warnecke – Vanselow/Hermann 1:3 (9:11, 11:8, 5:11, 7:11); Bares/Konradt – Boy/Lindemann 3:2 (12:10, 6:11, 4:11, 13:11, 14:12); Bares – Vanselow 3:1 (9:11, 11:9, 11:7, 11:8); List – Boy 0:3 (7:11, 2:11, 5:11); Konradt – Lindemann 1:3 (5:11, 11:8, 7:11, 8:11); Warnecke – Hermann 2:3 (7:11, 11:9, 11:4, 8:11, 10:12); Bares – Boy 2:3 (6:11, 15:13, 11:13, 11:7, 8:11); List – Vanselow 0:3 (7:11, 10:12, 4:11); Konradt – Hermann 1:3 (2:11, 5:11, 11:7, 7:11); Warnecke – Lindemann 3:2 (5:11, 11:8, 11:9, 3:11, 11:9); Konradt – Boy 1:3 (6:11, 8:11, 11:5, 11:13) RSV Braunschweig – TV Falkenberg 8:4: Jeske/Blach – Boy/Lindemann 3:0 (11:5, 11:5, 11:6); Stranz/Walter – Vanselow/Hermann 3:2 (11:5, 8:11, 10:12, 11:6, 12:10); Jeske – Vanselow 0:3 (10:12, 8:11, 4:11); Stranz – Boy 1:3 (11:4, 5:11, 9:11, 9:11); Blach – Lindemann 3:0 (11:8, 11:6, 11:7); Walter – Hermann 3:1 (11:5, 13:11, 9:11, 11:8); Jeske – Boy 3:0 (11:4, 11:5, 11:9); Stranz – Vanselow 1:3 (11:9, 6:11, 6:11, 9:11); Blach – Hermann 3:2 (6:11, 11:8, 12:10, 10:12, 11:6); Walter – Lindemann 3:0 (15:13, 14:12, 11:4); Blach – Boy 0:3 (7:11, 7:11, 3:11); Jeske – Hermann 3:0 (11:7, 11:4, 11:3) FM