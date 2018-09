Nun sind die persönlichen, aber vor allem auch die Ziele der Mannschaft deutlich höher: "Das Ziel des Teams ist der B-Weltmeistertitel und somit der Aufstieg in die A-Division. Ich glaube, dass es ein hartes Stück Arbeit wird, aber möglich ist", so Hallerstede. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Estland, Kanada und Slowenien. Hallerstede wird übrigens nicht alleine nach Hamburg reisen müssen: Auch Lilienthals Co-Trainerin Freya Mordhorst sowie Physiotherapeut Michael Rothgeber sind mit von der Partie.