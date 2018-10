Ann-Christin John ist immer noch vergrippt angeschlagen, und aus dem gleichen Grund musste Inken Breyer ganz passen. Neuenhaus, im Sommer in der Oberliga und aufgrund der Leistungsklassen klarer Favorit, gab bei diesem dritten 6:0-Sieg jetzt erstmals einen Satz ab.

Dafür war Jana Krallmann verantwortlich. Sie setzte sich im druckvoll gespielten ersten Satz 7:6 durch. Im zweiten (1:6) fehlte ihr die Länge in den Schlägen, sodass ihre Gegnerin viele direkte Punkte machen konnte. Der Matchtiebreak (7:10) verlief auf Augenhöhe mit dem glücklicheren Ende für Neuenhaus. Jantje Tilbürger unterlag 2:6, 4:6 in einem Duell mit hohem Tempo. Um die Punkte kurz zu halten, ging Tilbürger viel Risiko ein, produzierte dadurch aber auch zu viele eigene Fehler. Ann-Christin versuchte bei ihrem 2:6, 1:6 Druck aufzubauen. Ihre Gegnerin hatte aber den besseren Überblick. Das Ergebnis (2:6, 0:6) von Tabea Müller spiegelt das Spiel in keinster Weise wider. Der Lilienthalerin gelangen immer wieder aggressive Schläge und gute Winkel, doch ihre sehr laufstarke Gegnerin brachte die Bälle immer wieder zurück.

In den Doppeln trat für die angeschlagene Jantje Tilbürger Kathleen Hogenkamp an – ihr erster Landesliga-Einsatz in diesem Winter. Zusammen mit Ann-Christin John lieferte sie beim 4:6, 2:6 den Gegnerinnen ein temporeiches Match, doch die präziseren Schläge hatten die Neuenhauser Damen geschlagen. Müller/Krallmann fanden beim 3:6, 0:6 gegen den hohen Neuenhauser Druck nicht ins Spiel.

TC Lilienthal – TC RW Neuenhaus 0:6: Tilbürger – Koets 2:6, 4:6; John – Deyen 2:6, 1:6; Krallmann – Nümann 7:6, 1:6, 7:10; Müller – Alfers 2:6, 0:6; John/Hogenkamp – Koets/Nümann 4:6, 2:6; Krallmann/Müller – Deyen/Thole 3:6, 0:6 TMÜ