Für die Mitglieder des RAC heißt es dabei, früh aus den Federn zu kommen. Vor dem ersten Start um 9 Uhr werden ab 7 Uhr bereits die Dokumentenabnahme, die technische Abnahme, die Ausgabe der Fahrunterlagen und die Besichtigung der Wertungsprüfungen durchgeführt.

Erwartet zur morgendlichen Veranstaltung werden etwa 40 Fahrer in mehreren Klassen aus dem gesamten norddeutschen Raum. In vier Wertungsprüfungen mit Schikanen auf der Strecke sind jeweils etwa zweieinhalb Kilometer zu absolvieren. Erstmals bieten die Ritterhuder auch eine so genannte Retro-Rallye an. Dahinter verbirgt sich ein Gleichmäßigkeitsturnier mit einer bestimmten Zeitangabe für Fahrzeuge, die mindestens 20 Jahre auf dem Buckel haben. Hierfür sind bisher neun Anmeldungen erfolgt. Die Veranstaltung des Ritterhuder Automobil Clubs endet etwa gegen 13 Uhr, der SCB beginnt dann gegen 14.30 Uhr. Die Siegerehrung wird gegen 18 Uhr erwartet.