Zweiter Mannschaft gelingt sogar die Titelverteidigung / Jetzt zum Bremer Stadthallenturnier

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

RV Pennigbüttel doppelter Kreispokalgewinner

Thomas Müller

Grasberg. Einen doppelten Triumph hat der RV Pennigbüttel beim zweitägigen Reitturnier des RV Wörpedorf gefeiert: Sowohl im Springen als auch in der Dressur stellte der Verein den Kreispokal-Sieger. Geritten werden mussten jeweils Prüfungen der Klasse A. In der Dressur setzten sich die Pennigbütteler bei ihrer Premiere gleich vor die Konkurrenz vom RV St. Jürgen und RV Scharmbeckstotel. Insgesamt waren hier acht Teams am Start. Zehn waren es beim Springen. Dort gelang dem RV Pennigbüttel II sogar die Pokalverteidigung. Auf Platz zwei landete der RV Scharmbeckstotel, Dritter wurde der RC Tempo Ritterhude. Die beiden Siegerteams werden den Kreisverband Osterholz kommendes Jahr beim Bremer Stadthallenturnier vertreten.