Rebien sieht Vorgaben missachtet

Restlos bedient

Kurt Erler

Bokel (ler). Der MTV Bokel unterlag in der Fußball-Bezirksliga 4 beim TSV Wiepenkathen mit 2:4 (1:1). Noch lange nach dem Abpfiff konnte sich Trainer Marko Rebien nicht über die gezeigte schwache Leistung seiner Elf beruhigen. "Wie hier einige Spieler aufgetreten sind, das war erschreckend. Da werden Stammplätze gefordert, aber an Leistungsbereitschaft fehlt es", schimpfte Rebien, der auch bemängelte, das sich einige Akteure nicht an Absprachen hielten.