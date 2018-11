Die VSK-Spielerin Monique Klement (links) ist auf dem Weg zum Abschluss. Die Ritterhuderin Kira Seebeck kommt zu spät. Am Ende hatte aber die TuSG mit 28:16 die Nase vorn. (Hans-Henning Hasselberg)

Die TuSG Ritterhude hat sich mit einem deutlichen 28:16 (13:5)-Erfolg gegen den Nachbarn VSK Osterholz-Scharmbeck für die Schlappe im Hinspiel der Handball-Bremenliga der Frauen revanchiert. „Das Spiel war bereits in der Anfangsphase entschieden“, urteilte TuSG-Coach Malte Rogoll. Die Gäste seien nicht gegen die sehr gut stehende Deckung der Gastgeberinnen angekommen. „Außerdem war unser Tempo nach vorne eindeutig zu hoch für unseren Gegner“, versicherte Rogoll.

Erst nach einer 9:1-Führung fanden die Grün-Weißen etwas besser ins Spiel. Zwei Minuten vor dem Pausentee kamen die Kreisstädterinnen auch noch einmal auf 5:11 heran. Doch mit einem Doppelschlag nahm Cathalin Oberschelp dem Außenseiter noch in den ersten 30 Minuten schnell wieder den Wind aus den Segeln. „Wir wussten aber, dass der VSK nicht aufgeben würde und wir noch einmal alles raushauen müssen“, teilte Malte Rogoll mit.

Nach einem 19:8-Vorsprung sei das Derby endgültig entschieden gewesen, betonte Rogoll. Er lobte vor allem seine Torhüterin Katja Voß für eine bärenstarke Leistung. „Lena Korge hat zudem in den entscheidenden Situationen wieder die Verantwortung übernommen“, sagte Rogoll. Das gesamte Team habe in der Offensive mit Variabilität geglänzt, so der Trainer.

„Es war von uns ein grottenschlechtes Spiel“, zeigte sich VSK-Akteurin Silvia Siems enttäuscht. Die harte Gangart hätten sich ihrer Meinung nach beide Mannschaften sparen können, da beide Formationen schließlich ihre Saisonziele bereits erreicht hätten. „Uns fehlte der Zug zum Tor“, kritisierte Silvia Siems. Die ersten 25 Minuten hätten alleine dem Lokalrivalen gehört, versicherte Siems. Die Abwehr habe die beiden Torfrauen Marjan Addix und Birgit Spalek sträflich im Stich gelassen.

Der Gast kam mit der körperbetont und mit einer vorgezogenen Spielerin agierenden TuSG-Deckung nicht zurecht. „Die Halbzeitansprache unseres Trainers Michael Dinger war alles andere als nett“, berichtete Silvia Siems. Leider hätte sich dessen Ehrgeiz aber nicht auf das Team übertragen.

TuSG Ritterhude: Voß; Seebeck (5/2), Hülseberg, Korge (6/1), Haase (4), Weckmann, Semken (4), Grüger, Oberschelp, Kynast (1), Broda, Schütte (3), Kriete (1)

VSK Osterholz-Scharmbeck: Addix, Spalek; Siems (1), Klement (4), Jesgarzewski (1), Schultz, Gruenhoff, Guttmann (3), Zech, Götsche (5), Müller (2), Schliephake