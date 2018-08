Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ritterhuder LP-Schützen müssen sich mit Remis begnügen

Karsten Hollmann

Landkreis Osterholz (kh). Der SV Huxfeld ist erster Tabellenführer der neuen Luftpistolen-Bezirksrunde des Bezirksschützenverbandes Osterholz. Die Huxfelder setzten sich überraschend deutlich mit 8:0 gegen den Mitfavoriten auf den Platz an der Sonne, SV Hüttenbusch, durch. Der Landesverbandsligist Ritterhuder SV, der auch in der Bezirksrunde starten darf, musste sich ebenso unerwartet mit einem Remis in Adolphsdorf begnügen.