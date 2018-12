Ritterhude. Meisterlich verlief die Fußball-Saison für die beiden Ritterhuder U12-Teams unter den Trainern Heiner Langen und Christoph Bruchwalski. Die Erste wurde in der abgelaufenen Saison hoch überlegen Kreismeister, verbuchte neun Siege und nur ein Unentschieden bei einem Torverhältnis von 65:8 – das spricht für sich. Die Leistung der Mannschaft vom Torwart bis zum Auswechselspieler war während der gesamten Saison einfach nur fantastisch, wie das Trainergespann Heiner Langen und Christoph Bruchwalski überaus zufrieden feststellte.

Etwas überraschend kam für die beiden Übungsleiter der klare Staffelsieg der zweiten Ritterhuder U12-Mannschaft in der 1. Kreisklasse zustande. Auch dieses Team setzte sich mit neun Siegen, einer (unnötigen) Niederlage und +33 Toren überlegen durch. Am Schluss hatte die zweite Mannschaft neun Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. "Die ganze Saison war ein einziges Highlight: beide Teams haben uns mit einer geschlossenen und hervorragenden Leistung in allen Mannschaftsteilen ganz viel Freude gemacht", sagten Langen und Christoph Bruchwalski.