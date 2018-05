Etwas überraschend kam für die beiden Übungsleiter der klare Staffelsieg der zweiten Ritterhuder U12-Mannschaft in der 1. Kreisklasse zustande. Auch dieses Team setzte sich mit neun Siegen, einer (unnötigen) Niederlage und +33 Toren überlegen durch. Am Schluss hatte die zweite Mannschaft neun Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. "Die ganze Saison war ein einziges Highlight: beide Teams haben uns mit einer geschlossenen und hervorragenden Leistung in allen Mannschaftsteilen ganz viel Freude gemacht", sagten Langen und Christoph Bruchwalski.