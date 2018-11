Pennigbüttel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Routiniers stehen für den Notfall bereit

Reiner Tienken

Pennigbüttel. Fußball-Kreisligist SV Komet Pennigbüttel II hält für die Frühjahrsserie noch drei Trümpfe in der Hinterhand. Die Routiniers David Kükelhahn, Guerkan Ertas und Andreas Krohn werden, wenn Not am Mann ist, im Abstiegskampf in die Bresche springen.