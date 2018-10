Mike Soltau (TSV Winsen/Luhe): Das war ein hoch verdienter Sieg, wir hatten in der ersten Halbzeit schon reichlich Torchancen gehabt. Beim VSK habe ich nur eine gesehen. Wir sind aber durch das Gegentor noch mal in Gefahr gekommen. Vor dem Spiel hatten wir nicht nur acht Niederlagen am Stück kassiert, sondern auch noch gar keinen Auswärtssieg erspielt. Wir hatten eine wirklich gute Einstellung. Wir haben gute Spieler auf den Außenbahnen. Das ist unser Spiel. Flanken, um den Ball in den Rücken der Abwehr zu bringen. Daran haben wir verschärft mit dreimaligem Training in der Woche gearbeitet.(tmü)