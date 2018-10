Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Saisonende für Andreas Krohn

Bezirksliga 3: Nach Aussage von Co-Trainer Torsten Krohn geht der SV Komet Pennigbüttel als klarer Außenseiter in das Derby gegen den TSV Wallhöfen. "Wallhöfen zählt zu den spielstärksten Mannschaften der Liga, da können wir nur kämpferisch alles in die Waagschale werfen, um zu bestehen", meinte Krohn. Über schnelle Konter nach Balleroberung aus dem Mittelfeld will Pennigbüttel für Torgefahr sorgen. Verzichten muss die Elf für den Rest der Saison auf Andreas Krohn, der sich bei seinem Kurzeinsatz in Bevern einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Auch Tobias Blumenthal fehlt weiterhin verletzt.