Schiedsrichter-Auswahl überzeugt in Lüneburg

Landkreis Osterholz (rt). Die Unparteiischen aus dem Kreisfußballverband Osterholz schieden beim Verbandshallenturnier der Jung-Schiedsrichter in Lüneburg als Gruppendritter in der Vorrunde etwas unglücklich aus. Unter 49 Mannschaften verbuchte die Mannschaft von Trainer Lorenz Gehrmann in ihrer Gruppe drei Siege (Nienburg 2:1, Osnabrück-Land 2:0, Rotenburg 2:0) und ein Unentschieden (Osnabrück-Stadt 1:1) bei zwei Niederlagen (Braunschweig 2:4, Oldenburg-Land/Delmenhorst 2:3). Jannes Werk (vier), Tim Reinken (drei), Maximilian Prasuhn, Lennard Möhlenbrock, Tobias van Bree und Felix Ahrens reihten sich in der Vorrunde für die Osterholzer Schiedsrichter-Auswahl in die Torschützenliste ein. Felix Hampel gab bei der Veranstaltung als Torhüter eine starke Figur ab.