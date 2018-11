Nachdem Rüdiger Schock in vier Spielen nicht getroffen hatte, so ist nun beim 6:3-Sieg seiner TuSG Ritterhude III beim Schlusslicht der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz, TSV Meyenburg, der Knoten geplatzt: Der Oldie erzielte seine ersten vier Serientreffer und bog das Match dabei nach einem 0:2-Rückstand mit einem lupenreinen Hattrick um.

Auch die Sportfreunde Heilshorn kamen gegen den SV Lilienthal/Falkenberg II nach einem 0:2-Rückstand zurück und übernahmen dank eines 4:2-Erfolges noch die Tabellenführung. Spitzenreiter FC Hansa Schwanewede II bezog bei der 0:4-Pleite beim SV Garlstedt seine erste Niederlage in dieser Spielzeit. Punktgleich mit dem Spitzenduo ist Aufsteiger TSV Steden-Hellingst nach einem 5:0-Triumph über den SV Nordsode.

TSV Steden – SV Nordsode 5:0 (3:0): Die Gastgeber spielten schön von hinten heraus und vermieden weitestgehend lange Bälle. „Vorne haben wir unsere Chancen zudem gut genutzt. Teilweise hatten wir aber auch Glück, dass wir hinten kein Gegentor kassiert haben. Der Sieg ist deshalb ein bisschen zu hoch ausgefallen“, resümierte TSV-Coach Klaus von Oesen. Ihm gefiel besonders die Vorstellung von Timon Zehner.

SV Garlstedt – FC Schwanewede II 4:0 (1:0): Der souveräne Referee Helmut Schneeloch kam ohne Gelbe Karten in der fairen Partie aus. Marcus Bringwirth markierte beim 2:0 auf Vorlage von Patrick Rust mit einem Heber das schönste Tor des Tages. „Wir haben sehr gut gespielt. Auch die Höhe des Sieges geht in Ordnung“, sagte Garlstedts Coach Werner Thoden. Vor allem die Defensivleistung habe ihn überzeugt.

SV Bornreihe II – SV Aschwarden 5:1 (3:1): Speziell der lange Torben Poppe aus dem ersten Team bereitete dem Gast große Probleme. „Wir haben uns bei den hohen Bällen schwer getan und keine Mittel bei den Standardsituationen gefunden“, ärgerte sich Aschwardens Trainer Uwe Behrens. Dabei hatte das Spiel für den Gast mit einem Strafstoß nach einem Foul an Dennis Obrebski und dem 1:0 so vielversprechend angefangen.

SV Beckedorf – TSV Worphausen 1:2 (0:1): Beckedorfs lauffreudiger Lars Gardewin riss das Spiel in der ersten Hälfte an sich. In der zweiten Halbzeit krönte A-Junior Philip Hecke seine starke Darbietung zudem mit dem Ausgleich zum 1:1. „Das 1:2 kurz vor Schluss hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt“, versicherte SV-Spielertrainer Wahe Airapetian. Ein Rückpass überforderte dabei Keeper Marcel Jonjic.

SFR Heilshorn – SV Lilienthal II 4:2 (1:2): Weil die Gastgeber einige Kicker ersetzen mussten, so lief der 39-jährige Mirko Sass noch einmal hinten auf. Dafür konnte sich Steffen von Oehsen vorne austoben. „Die Lilienthaler haben gut gewühlt“, lobte SFR-Übungsleiter Thomas Reichel die Gäste. Angreifer Andreas Boger besorgte erst das 2:2 und bereitete das 4:2 von Dominik Sievers per Rückpass mustergültig vor.

TSV Meyenburg – TuSG Ritterhude III 3:6 (2:3): Ritterhudes Angreifer Christian Dressler vermochte erstmals nach Überwindung seiner Rückenprobleme mitzuwirken. „Dieser hat die Lücken für Rüdiger Schock gerissen“, teilte TuSG-Coach Norbert Mützel mit. Vor dem Strafstoß, den Schock zum 3:2 verwertete, wurde Dressler gefoult. Nur in den Anfangsminuten war der Gast noch nicht ganz wach.