Markierte zehn Punkte in der Partie gegen Bremen 1860: Janina Böttjer. (Maass)

Sebastian Hahn suchte die Ursachen für die Niederlage ausschließlich bei seinem Team. Und bei sich selbst. "Die Niederlage war sehr ärgerlich, da sie fast ausschließlich auf unseren eigenen Fehlern beruht", urteilte der VSK-Coach und fügte ein wenig wehmütig hinzu: "Die Spielerinnen von 1860 haben intensiv verteidigt und passabel angegriffen. Individuell sind wir in meinen Augen jedoch prinzipiell deutlich besser aufgestellt."

Immer wieder passierten überflüssige Fehlpässe sowie vermeidbare technische Fehler. Vor allem in der ersten Halbzeit – so nahm der ATSV Bremen 1860 II eine deutliche 36:26-Führung mit in die Kabine.

Im dritten Abschnitt lief es für den VSK deutlich besser. Die Gäste holten Punkt um Punkt auf, beim 43:44 zu Beginn des vierten Viertels war der VSK wieder im Geschäft. In dieser Phase profitierte der VSK von der Umstellung von Zonen- auf Manndeckung. Es gab deutlich mehr Ballgewinne. Sebastian Hahn übte sich später in Selbstkritik: "Ich muss mir selbst ankreiden, dass ich zu lange an der Zonenverteidigung festgehalten habe. Eventuell hätten wir den Druck mit einer Manndeckung früher erhöhen können."

Es war nicht nur die Niederlage, die schmerzte, Katrin Degenhardt erwischte es zwei weitere Male: Die VSK-Centerin schied zunächst im ersten Viertel mit einer Fußverletzung aus. Degenhardt probierte es im dritten Viertel noch einmal, doch kurz darauf musste sie nach einem Zweikampf mit blutender Nase vom Feld.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Schumacher (5), Degenhardt, Alena Böttjer (6), Simone Dannenbaum (8), Brunke, Janina Böttjer (10), Jachens (13), Bothe (15)