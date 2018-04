Drittes 6:0, 6:0 im dritten Saisonspiel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Silke Bodendiek wieder in Topform

Lilienthal (td). Drei der sechs Wintersaisonspiele haben die Damen 30 des TC Lilienthal in der Tennis-Landesliga gespielt – und das Halbzeitfazit fällt komplett positiv aus. Mehr noch: Die Lilienthalerinnen gelten nach dem dritten Sieg endgültig als heißer Meisterschafts- und Aufstiegskandidat. Allerdings stehen die wirklich dicken Brocken erst in der zweiten Saisonhälfte an. Nichtsdestotrotz waren TCL-Mannschaftsführerin Anja Dinklage-Pals und Co. nach dem 4:2-Erfolg über den TC GW Stadthagen II rundherum zufrieden.