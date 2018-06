) konnte TSV-Spielführer Patrick Schriefer noch vor der Pause egalisieren (28.). Anschließend hätte die Truppe von Karsten Frerks sogar in Führung gehen können, wenn nicht gar müssen. „Wir hatten viele Chancen“, bedauerte der TSV-Trainer. Allerdings scheiterte Patrick Schriefer mit der letzten Aktion des Spiels am überragend aufgelegten SV-Torhüter Felix Behrens (89.). Sogar SV-Trainer Julian Gelies zollte den Gästen viel Lob: „Ich weiß überhaupt nicht, wie wir dieses Spiel noch gewinnen konnten.“ Doch ein später Doppelschlag von Yannick Vrampe (86.) und dem nach langer Verletzungspause genesenen Tjark Wischusen (88.) war am Ende drei Zähler wert.