Dörte Kleinert wurde kurz vor dem Ziel abgefangen und verlor ihr Einzel gegen Anna Engelhardt noch in drei Sätzen. (Andreas Kalka)

Das Landkreis-Derby in der Tennis-Verbandsliga der Damen zwischen dem gastgebenden TC Falkenberg und dem TC Osterholz-Scharmbeck ist mit einem 3:3-Unentschieden zu Ende gegangen. Die Spielerinnen schickten die Zuschauer dabei auf eine ziemliche Achterbahnfahrt, denn nach den Einzeln sahen die Falkenbergerinnen zunächst wie die sicheren Sieger aus – doch die „Sharks“ bissen sich in den Doppeln zurück in die Partie und belohnten sich mit zwei Doppelsiegen schließlich auch noch für eine engagierte Leistung.

Erstaunlicherweise waren es die Gastgeberinnen, die die Einzel dominierten. Und das, obwohl von der Papierform in jedem der vier Duelle eigentlich die TCO-Spielerinnen als klarer Favorit ins Match gingen – zumindest offenbarte dies ein Blick auf die Leistungsklassen. Doch dann liefen die Matches anders als erwartet. Wie beispielsweise das Spitzeneinzel. Zwar führte Rike Harms (Leistungsklasse 3) gegen die Falkenbergerin Sabrina Götzen (LK8) schnell mit 4:1, aber dann kippte das Spiel. Plötzlich gelang es der TCO-Spielerin nicht mehr, ihre druckvollen Bälle so exakt zu platzieren, wie zu Beginn der Partie. Götzen arbeitete sich ins Match und blieb nun selbst auch etwas geduldiger. Sie drehte den ersten Satz und hatte anschließend relativ leichtes Spiel.

Vom Flugplatz direkt auf den Tennisplatz: Emma Falldorf (hier auf einem Bild aus der Wintersaison) hatte es eilig. (tobias Dohr)

Im zweiten Einzel lieferten sich Sandra Meyerdierks (LK4) und Jana Krallmann (LK8) ein heftig umkämpftes Duell, in dem am Ende Nuancen den Unterschied ausmachten. Beide Spielerinnen hatten die gleiche Taktik gewählt und setzten auf lange Ballwechsel mit sicher gespielten Grundlinienbällen – um auf die Fehler der Gegnerin zu warten. „Es war wirklich ein Krimi mit sehr langen Ballwechseln“, berichtete Sabrina Götzen hinterher. Meyerdierks konnte im ersten Satz eine 4:2-Führung nicht halten und hatte im zweiten Durchgang dann gegen Ende der kräftezehrenden Partie auch ein paar Konditionsprobleme.

Das Schicksal einer nicht genutzten Führung traf dann mit Dörte Kleinert (LK8) auch die dritte TCO-Spielerin. Sie führte im Match gegen Anna Engelhardt (LK13) sogar schon mit 1:0 nach Sätzen, hatte einen außergewöhnlich starken ersten Durchgang gespielt und die Gegnerin dank ihres variablen Spiels komplett dominiert. Bis zum 4:3 lief dann alles für Kleinert. Dann konnte die Osterholz-Scharmbeckerin aber eine 40:15-Führung nicht zum 5:3-Spielgewinn nutzen – es war der Wendepunkt dieser Partie. Fortan drehte Engelhardt mehr und mehr auf und fuhr das Match schließlich doch noch nach Hause.

Den einzigen Punkt für den TCO holte an Position vier schließlich Sandra Meyer (LK9) mit einem deutlichen Zweisatzsieg über Stefanie Turban (LK23). Turban war für Emma Falldorf eingesprungen, die praktisch zeitgleich am Flughafen von einem USA-Aufenthalt zurückkam und sich umgehend auf den Weg in die Halle machte, um wenigstens noch in den Doppeln einspringen zu können.

Falldorf kam dann tatsächlich rechtzeitig an und lief an der Seite von Jana Krallmann gegen das TCO-Duo Lynn Wiezorreck/Justin Grimm auf, das an die starke Vorstellung von letzter Woche anknüpfen wollte. Erneut ergänzten sich Wiezorreck/Grimm nahezu perfekt, dennoch wurde es nach der 6:4, 5:2-Führung noch einmal spannend. Am Ende behielten die „Sharks“ aber die Nase vorne.

Dieser Punktgewinn zum 2:3 war dann noch einmal ein regelrechter Motivationsschub für die andere TCO-Formation. Sandra Meyer und Marlen Nowak hatten nämlich den ersten Durchgang gegen Sabrina Götzen und Anna Engelhardt im Tiebreak verloren, fanden dann aber schlagartig doch noch zu ihrem Spiel und drehten die Partie. „Der Siegeswille war nach dem Erfolg unseres anderen Doppels erwacht“, sagte Marlen Nowak.

Am Ende konnten schließlich beiden Seiten ganz gut mit der Punkteteilung leben – immerhin war es sowohl für den TC Falkenberg als auch für die „Sharks“ vom TC Osterholz-Scharmbeck ein wichtiger Zähler auf dem Weg zum Verbandsliga-Klassenerhalt.

TC Falkenberg - TC Osterholz-Scharmbeck 3:3: Götzen - Harms 7:5, 6:2; Krallmann - Meyerdierks 6:4, 6:3; Engelhardt - Kleinert 0:6, 6:4, 6:4; Turban - Meyer 0:6, 0:6; Götzen/Engelhardt - Meyer/Nowak 7:6, 2:6, 0:6; Krallmann/Falldorf - Wiezorrek/Grimm, Justine 4:6, 6:7. (td)