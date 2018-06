Gegen den MTV Riede sah das Team von Oliver Schilling zuletzt jedoch schon sehr gut aus. Doch mit Vergangenem will sich der TSV-Coach naturgemäß nicht beschäftigen: „Es ist noch zu früh in der Saison um etwas abschätzen zu können. Was gewesen ist, ist nicht interessant. Nur das nächste Spiel interessiert uns. Und da wollen wir Vollgas geben.“

Am heutigen Dienstagabend gegen die TuSG erwartet Schilling, dass seine Mannschaft die Räume wieder gut eng macht und nach vorne ordentlich Druck erzeugt. „Wir müssen uns nur auf unser Spiel konzentrieren, damit wir etwas mitnehmen“, so Schilling. Und weiter: „Wir wollen die drei Punkte.“ Personell kann der Wallhöfener Coach zudem beinahe aus dem Vollen schöpfen. Alexander Kück wird heute wieder im Kader zurückerwartet. Dagegen wird das heutige Flutlichtspiel für Felix Bovenschulte wohl noch etwas zu früh kommen. „Ansonsten sind aber alle fit und gut drauf“, freut sich Schilling auf die Begegnung mit der TuSG Ritterhude.

Dass das Team von Trainer Julian Geils nach vier Spieltagen tatsächlich schon mit fünf Punkten Vorsprung zum hoch gehandelten Landkreisrivalen fährt, mag bei den Hammekickern zum jetzigen Zeitpunkt der Saison keiner überbewerten. Am allerwenigsten der TuSG-Coach selbst: „Wallhöfen hat eine komplette Truppe und ist in allen Bereichen stark besetzt. Die Tabelle ist aktuell nicht aussagekräftig. Es wird eine ganz schwere Partie für uns. Wallhöfen wird am Ende ganz oben mitspielen“, lobt TuSG-Trainer Julian Geils den Konkurrenten in den höchsten Tönen.

Allerdings weiß er auch um die Stärken seiner bislang verlustpunktfreien Mannschaft – und ist sich vor allem auch der großen Gelegenheit bewusst, die der fünfte Saisonsieg mit Blick auf den Konkurrenten bieten würde: „Wir haben die Chance, den Abstand weiter zu vergrößern. Bei einem Sieg wären wir bereits acht Punkte vor Wallhöfen. Sie dürfen also eigentlich nicht verlieren und stehen mehr unter Druck“, sagt Geils. Um im Flutlichtderby drei Punkte einzufahren, hofft der Erfolgscoach dabei auf eine effiziente Chancenverwertung und warnt besonders vor den gefährlichen Standards der Gastgeber.

Da bei den Ritterhudern nur Patrick Manig urlaubsbedingt fehlt, reisen die Hammestädter nicht nur mit breiter Brust nach Wallhöfen, sondern auch mit einem ziemlich breiten Kader an. Die Zuschauer dürfen sich heute Abend also auf ein Duell unter optimalen Vorzeichen freuen. Und das Wetter soll bekanntlich auch mitspielen.

Dienstag, 19.30 Uhr, Waldstadion

