Der SC Borgfeld war unglücklich mit einer 2:4-Niederlage gegen den Vize-Meister aus Schleswig-Holstein, SG Trave Segeberg, ins Turnier gestartet. So war der Druck vor dem Duell gegen den amtierenden Meister aus Niedersachsen, Regionalligist MTV Treubund Lüneburg, schon recht groß. Doch in einem "atemberaubenden Spiel" (Birk) siegten die Borgfelder mit 4:1 und hatten den Halbfinaleinzug vor dem letzten Gruppenspiel in der eigenen Hand. In diesem reichte dann sogar ein 1:1 gegen den ETSV Hamburg, um als Gruppenzweiter die Vorschlussrunde zu erreichen.

Im Semifinale wartete allerdings eine Herkulesaufgabe auf die Birk-Truppe: Holstein Kiel, gespickt mit Landesauswahlspielern und zurzeit aktueller Tabellenzweiter in der Regionalliga Nord, nahm die Borgfelder nach allen Regeln der Kunst auseinander. "Selten habe ich so technisch und läuferisch starken Fußball in der Halle gesehen, wir hatten nichts entgegenzusetzen", staunte Birk nach dem 1:8. Den Ehrentreffer erzielte Erik Köhler.

Im Spiel um Platz drei ging es dann erneut gegen den Hamburger Vize-Meister ETSV. Nach einem 3:3 ging es ins Siebenmeterschießen. Dort hatten die Hansestädter das glücklichere Ende auf ihrer Seite und siegten mit 8:7. "Schade, dass es nicht zum dritten Platz gereicht hat, aber die Freude über ein tolles Turnier und einen sensationellen vierten Platz macht uns sehr glücklich", sagte Borgfelds Mannschaftsführer Torge Hilken.