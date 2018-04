Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

TC Lilienthal wartet auf Doppel-Triumph

Lilienthal. Während die ersten Tennis-Herren des TC Lilienthal (heute, 15 Uhr, beim TC Wiepenkathen) in der Oberliga nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden können, stehen die Chancen für zwei andere TCL-Teams daheim umso besser. Der TCL II legte sogar eine Extra-Trainingseinheit ein, um gegen Verfolger TC Stelle (heute, 15.30 Uhr) mehr als ein für den Titelgewinn schon reichendes 3:3 zu holen. Auch die TCL-Damen spielen in der Verbandsliga gegen den TC Stelle (Sonntag, 12.30 Uhr) – ein Duell zweier punktgleicher Teams, wobei die Gastgeberinnen wegen der besseren Matchpunkte ein dickes Plus aufweisen.