Lediglich Dana Hoops musste im Spitzeneinzel Geduld haben. Nach klar gewonnenem ersten Satz ging der zweite Durchgang ebenso deutlich an die stark aufspielende Jule Juschkat. Im Matchtiebreak wurde das Spiel dann zu einer echten Zitterpartie für die drei Leistungsklassen höher eingestufte Hoops. "Ich war zum Schluss so nervös, hatte totale Angst, Druck zu machen", sagte die Falkenberger Nummer eins, die sich aber am Ende dennoch mit einem knappen 10:7 ins Ziel rettete.

Krallmann/Schaumberg holten dann mit einem schnellen Zweisatzseig den fünften Zähler, Klinckradt/Engelhardt mussten sich gegen einen nicht aufsteckenden Gegner noch einmal richtig strecken, ehe mit dem 6:4, 6:7, 11:9 auch der sechste Punkt unter Dach und Fach war. "Vermutlich läuft es auf ein echtes Finale gegen den Beckedorfer TC am letzten Spieltag hinaus", sagte ein optimistischer Coach Bolfraß.

TCF zittert – und gewinnt

Dana Hoops macht es spannend

TV Schwanewede – TC Falkenberg 0:6: Juschkat - Hoops 1:6, 6:2, 7:10; Recker - Götzen 2:6, 0:6; Marquart - Krallmann 1:6, 4:6; Juschkat - Engelhardt 0:6, 1:6; Recker/von Rahden - Klinckradt/Engelhardt 4:6, 7:6, 9:11; Juschkat/Hebenstreit - Krallmann/Schaumberg 0:6, 3:6 (td)