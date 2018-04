Mit einer hervorragenden Torwart-Leistung hatte Neuzugang Martin Thöne einen großen Anteil daran. Also konnten die Grasberger aus eigener Kraft den Sprung an die Bremenliga-Tabellenspitze meistern, indem sie den VSK Osterholz-Scharmbeck schlagen – das gelang souverän mit 37:28 (14:12).

HSG Delmenhorst III – TV Lilienthal 20:22 (9:12): Abgesehen vom 0:1-Rückstand hielt sich die Mannschaft von Trainer Benedikt Wendler schadlos. Neuzugang Martin Thöne im Kasten der Gäste avancierte zum Matchwinner und hielt, was zu halten war. Die Stammkeeper Benni Werther und Alex Schulaew fehlten ebenso wie Heiko Rullkötte, Eik Hapke und Marvin Meyer. Trotzdem baute der TVL seine 3:1-Führung bei 10:6 noch aus und verteidigte defensiv stetig in einer 6:0-Deckung. Offensiv spielte in den ersten 30 Minuten vor allem Sönke David stark auf: Er erzielte acht Treffer und trug damit maßgeblich zum Erfolg bei. Nach der Pause knüpften die Lilienthaler an die Leistung der ersten Hälfte an, und der Gastgeber wurde zusehends nervöser.

Der Spitzenreiter kam bei 20:19 zwar noch mal ran, der Ausgleich fiel indes nicht, da Thöne immer wieder spektakulär rettete. Jan Hansel übernahm vorne zudem die Verantwortung und erzielte in einer umkämpften Schlussphase drei Treffer. Goalgetter Christian Arlt machte den Sack kurz vor dem Schluss zu. „Nach den letzten Niederlagen war dieser nicht eingeplante Auswärtssieg ungemein wichtig“, freute sich Wendler über den Auftritt seines Teams.

TV Lilienthal: Thöne; David (8), Arlt (4), Jan Hansel (4), Janssen (3), Gust (2), Bonk (1), Berthold, Link, Nils Hansel.

VSK Osterholz-Scharmbeck – HV Grasberg 28:37 (12:14): Bis zum 5:5 war es eine ausgeglichene Partie. Der HVG nahm Clemens Böschen diesmal von Beginn an in Manndeckung, was zunächst keine Wirkung zeigte, auch weil Daniel Schütte fantastisch aufspielte und immer wieder netzte. Trotzdem setzte sich der Favorit beim Stand von 5:7 auf 9:13 ab, ehe der VSK bis zur Pause auf 12:14 verkürzte. Nach Wiederanpfiff stellte VSK-Trainer Matthias Schupp auf eine offensivere Deckung um, dennoch setzte sich der HVG weiter ab. Die Kräfte bei den Kreisstädtern nahmen weiter ab, sodass die Gäste mit 29:21 davonzogen. Obwohl das Spiel vier Minuten vor dem Ende damit entschieden war, gaben sich die Gastgeber nicht auf und leisteten weiter vehement Gegenwehr.

Den letzten Treffer zum 37:28-Endstand erzielte Andreas Koppen kurz vor Ertönen der Schlusssirene. Für Grasberg war es ein Pflichtsieg, wie Spielertrainer Buschmann betonte, um weiterhin um die Meisterschaft mitspielen zu können. „Der Titelkampf ist durch die Schützenhilfe von Lilienthal wieder offen und verspricht eine spannende Schlussphase“, so Buschmann, der Unterstützung von Trainer Jürgen Stanek erhielt: „Es ist gut, dass sich so langsam alle Spieler von ihren Krankheiten und Verletzungen erholen, um in der intensiven Saison auch weiterhin oben mitspielen zu können.“

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Schütte (14/3), Böschen (4/1), Sillje (3), Vetter (2), Ohlenbusch, Göcke, Werner, Schwenteck (1), Hilse (4), Horst, Röttger (1).

HV Grasberg: Blöthe, Wiggers; Albers (4/3), Sven Schröder (8/1), Iwen, Buschmann (1), Koppen (4), Schnaars (11), Iwen (3), Radeke (2), Behrens (4).