Tarmstedt: Revanche für Hinspielschlappe

Fm

Tarmstedt. Zum Abschluss der U16-Bezirksliga 3 nahmen die Nachwuchskicker des TuS Tarmstedt mit dem 3:1-Heimsieg gegen die FSG Heidmark Revanche für die 0:9-Schlappe im Hinspiel. Tarmstedts Arnold Malke gelang in der ersten Hälfte ein Doppelpack, allerdings kam der Tabellenzweite vor der Pause noch auf 1:2 heran und blieb auch nach Wiederanpfiff am Drücker. Doch die gut gestaffelte Abwehr um Libero Lukas Zampich stand sicher. Nach einer Stunde tankte sich Jonas Marherr rechts durch und sorgte aus spitzem Winkel für die Entscheidung. Der TuS festigte damit den dritten Platz und will am Sonnabend im Kreispokalendspiel gegen die JSG Wümme (in Gnarrenburg) die gute Saison krönen.