FC Hagen/Uthlede II – SG Wittstedt 1:5 (0:1): "Alles, was uns in den vergangenen Wochen ausgezeichnet hat, war nun weg", wunderte sich FC-Trainer Andreas Preßel. Die Platzherren ließen die nötige Einsatzbereitschaft vermissen und überzeugten auch in spielerischer Hinsicht nicht. Timo Werndelken köpfte den Ball nach einer Peege-Ecke zum 1:0 ein und erhöhte nach der Pause auf Kopfballvorlage von Nils-Morten Peters auch auf 2:0. Stefan Romeike traf per verunglückter Flanke aus 35 Metern zum 3:1. "Es war ein auch in dieser Höhe völlig verdienter Erfolg für uns", urteilte SG-Spielertrainer Chris Mehrtens.

SG Frelsdorf – SG Stubben 6:0 (2:0): "Heute war nicht mehr drin für uns. Meine Spieler haben dennoch alles gegeben", machte Stubbens Übungsleiter Thomas Homann seiner Formation keine Vorwürfe. Homann war sich sogar sicher, dass seine Mannen das Match beim FC Land Wursten II eine Woche zuvor mit dieser Einstellung gewonnen hätten. Die Gäste traten stark ersatzgeschwächt beim Nachbarn an.