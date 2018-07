Auf der Schießsportanlage Waakhausen werden am Sonnabend, 5. Juli, die Skeet-Landesmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes ausgetragen. Der gastgebende Jagd- und Wurftaubenclub (JWC) Osterholz tritt mit 15 Aktiven in allen Altersklassen an und erwartet darüber hinaus weitere 15 Skeetschützen aus Ahlerstedt (Landkreis Stade), Wilhelmshaven und dem Oldenburger Münsterland.

Die Titelkämpfe in Waakhausen sind für die Sportschützen eine wichtige Station auf dem Weg zu den deutschen Meisterschaften, die Ende August im thüringischen Suhl stattfinden. Doch selbst die Sieger von Waakhausen können noch nicht sicher sein, ob sie die Fahrkarte nach Suhl gelöst haben. Henning Kruse, Vorsitzender des JWC Osterholz, erklärt den Grund dafür: „Gezählt werden alle Ergebnisse der diesjährigen Wettbewerbe. Davon hängt es ab, wer zu den deutschen Meisterschaften fährt.“

Große Hoffnungen auf eine vordere Platzierung macht sich Norbert Hofmann vom JWC Osterholz. Er ist amtierender Deutscher Meister in der Seniorenklasse.