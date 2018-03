Organisator Heinz Hastedt wählte sich am Tag vor dem Wettbewerb die Finger wund, um alle teilnehmenden Teams und Helfer über die Absage in Kenntnis zu setzen. Einen Nachholtermin in diesem Jahr werde es nicht mehr geben. Ein neuer Turniertermin 2011 hätte ohnehin etlichen Mannschaften nicht in den Terminkalender gepasst. Heinz Hastedt: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich bedauere die Turnierabsage sehr."

Der Kooperationspartner des TSV Eiche, Hamburger SV, hatte sich auf die Leistungsvergleiche auf hohem Niveau ebenso wie Kreislehrwart Fred Michalsky mit seinen beiden Kreisauswahlteams Osterholz schon gefreut. Der TSV Eiche Neu St. Jürgen, der für die Verpflegung seiner Gäste beim Wettbewerb natürlich groß eingekauft hatte, musste durch den Turnierausfall einen leichten finanziellen Verlust hinnehmen.