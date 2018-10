Während die Hagener in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Tam waren und nur wenig Chancen zuließen, verlor der Gastgeber in Halbzeit zwei komplett den Faden und leistete sich eine Vielzahl an Fouls. Sieben Gelbe Karten waren der Beleg einer ziemlich uninspirierten zweiten Hälfte der Hagener.

Die Partie hätte für das Klimmek-Team kaum besser starten können. Nach schöner Ballbehauptung von Daniel Grimm an der Strafraumgrenze kam Kai Diesing aus halblinker Position zum Abschluss. Sein Schuss landete aber nur an der Latte (2.). Im direkten Gegenzug allerdings kam Danny Berner nach einer Ecke von Leandro Dittmer völlig frei zum Kopfball – folglich fiel das frühe 1:0 für Harsefeld. Der Ausfall des kopfballstarken Innenverteidigers Christoph Müller fiel in dieser Szene gleich mal direkt ins Gewicht. Darauf wollte Klimmek es aber nicht schieben: „Sicherlich fehlt Christoph mit seiner Kopfballstärke, aber bei dieser Situation haben wir geschlafen.“

Grimm nur aufs Tornetz

Die erste Chance auf den Ausgleich hatte Michel Klimmek in der elften Minute. Nach einer Balleroberung im gegnerischen Strafraum von Nicolai Tietjen legte dieser auf Klimmek in den Rückraum ab – der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Eine weitere Großchance hatte Grimm kurze Zeit später. Nach einem Diesing-Traumpass hinter die Abwehr tauchte Grimm frei vor Torwart Fabiano Curia auf. Sein Schuss ging über den herauseilenden Keeper, landete aber nur auf dem Tornetz (19.). Weitere Chancen ließen Grimm und Berendt Knoop ungenutzt.

Harsefeld beschränkte sich dagegen überwiegend aufs Kontern. Mit der Führung im Rücken schalteten die Gäste nach Ballgewinnen immer wieder schnell um, kamen im ersten Durchgang aber in erster Linie über Standards gefährlich vor das Hagener Tor. In der 28. Minute hatte Kai-Ole Ehrlich mit einer Doppelchance die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen.

Gelb für falsches Einwechseln

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus dem Kreis Stade bissig aus der Kabine. Im Mittelfeld eroberten sie immer wieder die Bälle, und das Duo Stephen Famewo und Maxim Depperschmidt machte das Zentrum für die Klimmek-Elf zu. Die Zuschauer warteten vergeblich auf den Powerplay-Fußball der Hagener. Klimmek: „Wir haben in der zweiten Halbzeit komplett den Faden verloren. Und dann kam noch die Gelb-Rote Karte dazu. Wir waren einfach viel zu passiv.“

Jene Gelb-Rote Karte gegen Justin Dähnenkamp war dann irgendwie sinnbildlich für den Hagener Auftritt in der zweiten Halbzeit. Für zu frühes Platzbetreten bekam Dähnenkamp bei seiner Einwechslung die Gelbe Karte (60.), sieben Minuten später musste er nach einem übermotivierten Einsteigen schon wieder runter vom Feld. Harsefeld machte dann nach einem Hagener Freistoß den Sack zu. Die Gäste konterten eiskalt – Dennis Such schob zum 0:2 ein (78.). Zu guter Letzt schaffte es Kai Diesing nicht, den starken Harsefelder Schlussmann aus kürzester Distanz zu überwinden. „Wir haben es heute einfach nicht geschafft, ein Tor zu erzielen“, fasste der enttäuschte Hagener Coach zusammen.