Maike Henze brachte die Falkenberger Tischtennisdamen mit einer famosen Tagesleistung zunächst in Führung. (Henning Hasselberg)

Falkenberg. Die Tischtennisdamen des TV Falkenberg verloren beim Verbandsliga-Dritten TSV Hollen lediglich mit 5:8. Einen Tag zuvor allerdings war Falkenberg beim Ligaprimus Spvg. Oldendorf II beim 1:8 wie erwartet ohne Chance geblieben.

Spvg. Oldendorf II – TV Falkenberg 8:1: Der Spitzenreiter konnte es sich leisten, seine Nummer eins, Maren Henke, gegen den TVF in den Einzeln zu schonen und lediglich im Doppel einzusetzen. Die Gäste konnten Oldendorf von vornherein nicht gefährlich werden: Neben der erst im März wiederkehrenden Kristin Hermann fehlte aus privaten Gründen auch Antje Krüger. "Mit zwei Ersatzspielerinnen war der Ausflug zum Tabellenführer nicht mehr als eine Pflichtveranstaltung", gab Falkenbergs Betreuer Ulrich Müller zu, "Oldendorf gehört einfach nicht in diese Liga."

Jessica Lindemann und Maike Henze holten in ihrem Doppel zusammen wenigstens den Ehrenpunkt. Henze hätte im ersten Einzel des Tages gar die überraschende Führung für ihr Team besorgen können, scheiterte letztlich aber unglücklich mit 14:16 im Entscheidungssatz an Maike Bill. Danach fehlte den Gästen auch ein wenig die Motivation, lediglich ein weiterer Satz ging in der Folge noch auf das Falkenberger Konto.

TSV Hollen – TV Falkenberg 8:5: Die Stimmung zwischen beiden Mannschaften war vor dem Spiel angespannt. Dafür hatte im Vorfeld ein offizieller Protest des TSV gegen den Falkenberger Rückrundenspielplan beim Staffelleiter gesorgt. Aus sportlich nachvollziehbaren Gründen hatte TVF-Betreuer Ulrich Müller das Gros der Rückrundenspiele seiner Mannschaft sehr spät in die Saison gelegt, sodass Kristin Hermann in den meisten Begegnungen eingesetzt werden kann. Da Müller beim Staffelleiter aber nachwies, dass bei seinem Verein trotzdem ausreichend Spielbereitschaft in den ersten Monaten vorhanden sei, wurde dem Protest nicht stattgegeben. Die Gäste gingen dadurch sehr motiviert in die Partie – und konnten auch wieder auf Antje Krüger zurückgreifen. Falkenberg gelang zum Start das gewünschte 1:1 in den Doppeln. Als dann sowohl Maike Henze als auch Jessica Lindemann etwas unerwartet im oberen Paarkreuz punkteten, keimte Hoffnung im Lager der Gäste auf.

Die Falkenberger hielten die Führung, da Antje Krüger einen 0:2-Satzrückstand gegen Jana Hollmann noch drehte. "So eine Aufholjagd und ein knapper Sieg waren für Antje persönlich mal sehr wichtig", freute sich Müller. Maike Henze erwischte einen sehr starken Tag, blieb den gesamten Tag ohne Niederlage und bescherte ihrer Mannschaft daraufhin die 5:3-Führung. Im unteren Paarkreuz waren Antje Krüger und Reservistin Roswitha Schmidt jeweils chancenlos, sodass es beim 5:5 nach einem Unentschieden aussah. Doch Jessica Lindemann war gegen Hollen ein Stück weit von ihrer Bestform entfernt und verlor das Schlüsselspiel gegen die Nummer drei der Gastgeberinnen, Ute Päsch, in fünf Sätzen. Roswitha Schmidt hätte auf TVF-Seite beinahe noch zur Heldin werden können, doch trotz ihres sicherlich besten Einzels an diesem Wochenende verlor sie in fünf spannenden Durchgängen gegen die hohe Favoritin Sylvia Gollin.

"Schade", empfand auch Müller, "da darf man Roswitha aber keinen Vorwurf machen. Niemand hatte einen Punkt von ihr zu diesem Zeitpunkt erwartet." Trotz einer 5:3-Führung blieb der TVF da auch in Hollen ohne Punkte. "Das bringt uns aber nicht von unserer Marschroute ab", erklärte Müller, der das Positive aus der Begegnung mitnahm, weil ein Punktgewinn nicht ernsthaft eingeplant worden war, vielmehr das knappe 5:8 sogar am Ende noch wertvoll fürs Spielverhältnis sein könnte.

Überraschung in Hollen verpasst

Falkenberg verliert noch 5:8 / Protest sorgt vor der Partie für Aufregung / Erwartete Niederlage in Oldendorf

Spvg. Oldendorf II – TV Falkenberg 8:1: Henke/Chrzanowski - Kunkemöller/Schmidt 3:0 (11:3, 11:8, 11:7); Bill/Knappmeier - Lindemann/Henze 2:3 (13:11, 7:11, 11:3, 6:11, 4:11); Bill - Henze 3:2 (11:4, 8:11, 11:5, 9:11, 16:14); Knappmeier - Lindemann 3:0 (11:2, 11:7, 11:4); Visbeck - Schmidt 3:0 (11:3, 11:6, 11:5); Chrzanowski - Kunkemöller 3:0 (11:7, 13:11, 11:6); Bill - Lindemann 3:1 (11:2, 9:11, 11:6, 11:4); Knappmeier - Henze 3:0 (11:4, 11:3, 11:7); Visbeck - Kunkemöller 3:0 (11:9, 11:3, 11:9)

TSV Hollen – TV Falkenberg 8:5: Regul/Päsch - Krüger/Schmidt 3:0 (11:8, 11:2, 11:6); Gollin/Hollmann - Lindemann/Henze 0:3 (5:11, 6:11, 8:11); Regul - Henze 1:3 (6:11, 7:11, 11:9, 9:11); Gollin - Lindemann 1:3 (11:8, 3:11, 7:11, 7:11); Päsch - Schmidt 3:0 (11:4, 11:6, 15:13); Hollmann - Krüger 2:3 (13:11, 12:10, 10:12, 6:11, 6:11); Regul - Lindemann 3:0 (11:8, 12:10, 11:7); Gollin - Henze 1:3 (11:9, 5:11, 9:11, 7:11); Päsch - Krüger 3:0 (11:4, 11:8, 11:5); Hollmann - Schmidt 3:0 (11:2, 11:5, 11:1); Päsch - Lindemann 3:2 (11:8, 7:11, 13:11, 9:11, 11:7); Regul - Krüger 3:1 (6:11, 11:3, 11:9, 11:3); Gollin - Schmidt 3:2 (11:5, 8:11, 11:5, 9:11, 11:6) (fm)

Überraschung in Hollen verpasst

Falkenberg verliert noch 5:8 / Protest sorgt vor der Partie für Aufregung / Erwartete Niederlage in Oldendorf

Zitat:

"Das bringt uns

aber nicht von unserer

Marschroute ab."

TVF-Betreuer Ulrich Müller zum 5:8