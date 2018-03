Beim 28:23 (13:8)-Auswärtssieg bei der SG Findorff II war es einmal mehr eine starke Deckungsleistung, die den Grundstein in der Partie der Stadtliga legte. „Morten Nohns, der zuvor aufgrund seines Studiums wochenlang ausgefallen war, übernahm sowohl im Angriff als auch in der Abwehr Verantwortung“, lobte VSK-Trainer Matthias Schupp seinen Schützling. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit lagen die VSK-Akteure mit 6:7 zurück. In der Folge steigerte sich der VSK, sodass mehr Ballgewinne erzielt wurden. Mit Tempogegenstoßtoren setzen sich die Kreisstädter langsam ab. Am letzten Spieltag empfängt die Schupp-Truppe den unangefochtenen Tabellenführer, die SG Findorff III. Einen besseren Abschluss kann es wohl kaum geben.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Monser; Schütte (4), Ohlenbusch (4), Hilse (1), Kühl (n.e.), Böschen (6/2), Schäfer, Göcke (1), Sillje (3), Horst (2), Werner (1), Nohns (3), Schwenteck (3)

JRP