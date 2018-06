Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

VSK-Basketballerinnen geht im Schlussviertel die Puste aus

Osterholz-Scharmbeck (wma). In der Schlussphase fehlte die Kraft. Der BC VSK Osterholz-Scharmbeck hatte dem TuS Celle bis Mitte des letzten Viertels Paroli geboten, doch dann setzte sich der Tabellenzweite immer mehr ab. So stand am Ende für den VSK eine 45:53 (22:26)-Niederlage in der Basketball-Bezirksoberliga der Damen zu Buche.