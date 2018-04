Der VSK Osterholz-Scharmbeck hat in der Handball-Bremenliga der Frauen mit 10:20 (6:10) den Kürzeren beim Spitzenreiter SV Grambke-Oslebshausen gezogen. Die Gäste traten beim Favoriten allerdings auch stark ersatzgeschwächt an. Die Grün-Weißen reisten mit nur sieben Feldspielerinnen an. „Dementsprechend hatten wir von Anfang an ein schweres Spiel vor uns“, teilte VSK-Akteurin Silvia Siems mit. Da auch die beiden VSK-Trainer Matthias Meinke und Michael Dingert verhindert waren, sprang Björn Schäfer als Ersatz ein. In der ersten Halbzeit stand die VSK-Deckung recht gut. Deshalb gestaltete der Außenseiter die Partie auch zunächst trotz fehlender Akzente in der Offensive noch ausgeglichen. Auch im zweiten Durchgang ließen die Osterholz-Scharmbeckerinnen hinten lange Zeit nur wenig anbrennen. „Uns verließ dann aber nach und nach die Kraft. Dabei machte sich auch unsere kleine Bank bemerkbar“, resümierte Silvia Siems. Dennoch habe sich ihre Formation sehr ordentlich geschlagen.

VSK Osterholz-Scharmbeck: Addix, Steinberg; Siems, Schultz (1), Grünhoff, Götsche (3), Willen (2), Guttmann (3), Zech (1)

KH