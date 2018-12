Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Versöhnlicher Saisonabschluss

Fm

Hambergen. Ein versöhnlicher Saisonabschluss gelang dem der FC Hambergen mit dem 2:1 beim TV Welle. Gleich in der ersten Minute ging der FCH durch Junex Stelljes in Führung. Auch in Halbzeit zwei kamen die Gäste hellwach aus der Kabine, erzielten schnell das 2:0 durch Philip Rüssmeier (Vorarbeit: Maik Prigge). Nach dem Anschlusstreffer sicherte Gästetorwart Timo Flathmann den Erfolg durch mehrere gute Paraden. Außerdem verdienten sich Malte Falldorf und Marco Lehmann ein Sonderlob mit ihrer Defensivarbeit.