Die Innenzehner haben bei den Meisterschaften des Bezirksschützenverbandes Osterholz in der Disziplin KK-100-Meter-Auflage in Worpswede den Ausschlag für die Bronzemedaille bei den Seniorinnen A gegeben. Ingelore Lühr von der SGS Teufelsmoor sowie Gabriele Gerdes vom Wallhöfener SV erzielten nicht nur beide 293 Ringe, sondern verzeichneten mit 98, 97 und 98 Ringen auch noch dieselbe Reihenfolge der Serien. Lühr brachte jedoch drei Innenzehner mehr als ihre Konkurrentin an und verdrängte so Gerdes vom Siegertreppchen.

Dies tangierte Rosita Gall vom SV Huxfeld aber nur am Rande. Sie holte sich im Duell mit der Topfavoritin Ursel Wendelken vom SV Hambergen mit einem Vorsprung von einem Ring den Titel bei den Seniorinnen A. Heinz Sackmann vom SV Huxfeld siegte zudem mit starken 297 Ringen bei den Senioren A.

Das Niveau bei den Senioren B war dagegen nicht ganz so hoch. Dafür ging es hier um so spannender zu. Mit Heinz-Hermann Kück von der SGS Teufelsmoor, Helmut Stelljes vom SV Lilienthal, Peter Dermietzel vom SV Adolphsdorf sowie Kurt Behrens vom SV Wörpedorf kamen gleich vier Aktive auf 290 Ringe an der Spitze. Da Kück seinen Wettkampf mit 100 Ringen beendete, war ihm die Goldmedaille sicher. Kurt Behrens schaute als Vierter in die Röhre, weil er mit 95 Ringen die schlechteste letzte Serie der vier an den Tag legte. Für das herausragende Ergebnis der Veranstaltung sorgte Werner Buerhop vom SV Huxfeld mit seinen 299 Ringen als Sieger der Senioren C. Da hatte selbst der favorisierte Manfred Meyer vom SV Heidberg-Falkenberg trotz guter 296 Ringe das Nachsehen.

Im KK-100-Meter-Auflage-Zielfernrohr-Wettbewerb revanchierte sich Manfred Meyer mit optimalen 300 Ringen bei Werner Buerhop. Der drittplatzierte Huxfelder musste auch noch seinem Vereinskollegen Hans-Dieter Hilken den Vortritt lassen. Huxfelds Heinz Sackmann trumpfte auch hier mit 296 Ringen groß bei den Senioren A auf und machte somit seinen jeweiligen Doppelsieg im Einzel und in der Mannschaft perfekt.

Bezirksmeisterschaften OHZ

KK-100-Meter-Auflage, Altersschützen: 1. Horst Sombetzki-Kremkow (SV Hambergen) 296 Ringe; 2. Wolfgang Klüver (SV Huxfeld) 292; 3. Harald Kück (SV Adolphsdorf) 291; Altersdamen: 1. Anja Welzel (SV Schwanewede) 294; 2. Monika Böttjer (SV Adolphsdorf) 293; 3. Rosemarie Kirsch (SV Worpswede) 291; Teamwertung Altersklasse: 1. SV Hambergen mit Horst Sombetzki-Kremkow, Andrea Sombetzki und Silvia Kremkow 869; 2. SV Adolphsdorf 868; 3. SV Huxfeld 866; Senioren A: 1. Heinz Sackmann (SV Huxfeld) 297; 2. Lutz Jötten (SV Worpswede) 296; 3. Bernd Bojack (SV Hambergen) 294; Seniorinnen A: 1. Rosita Gall (SV Huxfeld) 297; 2. Ursel Wendelken (SV Hambergen) 296; 3. Ingelore Lühr (SGS Teufelsmoor) 293; Teamwertung Senioren und Seniorinnen A: 1. SV Huxfeld mit Heinz Sackmann, Elisabeth Hartwig und Klaus Heckmann 880; 2. SV Hambergen 880; 3. SV Huxfeld II 879; Senioren B: 1. Heinz-Hermann Kück (SGS Teufelsmoor) 290; 2. Helmut Stelljes (SV Lilienthal) 290; 3. Peter Dermietzel (SV Adolphsdorf) 290; Seniorinnen B: 1. Marianne Zöllner (SV Huxfeld) 289; 2. Annegret Schmidt (Blumenthaler SV) 288; 3. Kathrin Ahrens (SV Huxfeld) 288; Senioren C: 1. Werner Buerhop (SV Huxfeld) 299; 2. Manfred Meyer (SV Heidberg-Falkenberg) 296; 3. Peter Heinemann (Vegesacker SV) 294; Seniorinnen C: 1. Inge Wellbrock (SV Wörpedorf) 294; 2. Anita Grotheer (SV Heidberg-Falkenberg) 289; 3. Edith Norder (Blumenthaler SV) 287; Teamwertung Senioren und Seniorinnen B und C: 1. SV Wörpedorf II mit Inge Wellbrock, Kurt Behrens und Werner Tieste 868; 2. SV Huxfeld 867; 3. SV Huxfeld II 866

KK-100-Meter-Auflage-Zielfernrohr, Altersschützen: 1. Uwe Jochade (SV Worphausen) 285; Altersdamen: 1. Anne Finkel (SV Worpswede) 290; 2. Angelika Himmrich-Jochade (SV Worphausen) 277; Senioren A: 1. Heinz Sackmann (SV Huxfeld) 296; 2. Klaus Heckmann (SV Huxfeld) 294; 3. Lutz Jötten (SV Worpswede) 294; Seniorinnen A: 1. Edith Tienken (SGS Teufelsmoor) 295; 2. Rosita Gall (SV Huxfeld) 290; 3. Gerda Renken (SV Worpswede) 290; Teamwertung Senioren und Seniorinnen A: 1. SV Huxfeld mit Heinz Sackmann, Klaus Heckmann und Inge Warnken 880; 2. SV Worpswede 872; 3. SGS Teufelsmoor 869; Senioren B: 1. Peter Dermietzel (SV Adolphsdorf) 295; 2. Jürgen Behrens (SV Worpswede) 287; 3. Berthold Hölling (SV Axstedt) 286; Seniorinnen B: 1. Rosi Teckentrup (SV Worphausen) 280; Senioren C: 1. Manfred Meyer (SV Heidberg-Falkenberg) 300; Hans-Dieter Hilken (SV Huxfeld) 296; 3. Werner Buerhop (SV Huxfeld) 293; Teamwertung Senioren und Seniorinnen B und C: 1. SV Huxfeld mit Hans-Dieter Hilken, Erich Hastedt und Heinz Warnken 866; 2. SGS Teufelsmoor 851; 3. SV Worphausen 828 KH