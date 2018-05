Traumtor von Tobias Nater krönt Neuenkirchens Aufholjagd gegen TSV St. Jürgen II

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Volley von der Mittellinie getroffen

Karsten Hollmann

Dass eine 3:0-Führung nicht unbedingt zum Sieg reichen muss, erfuhren gleich zwei Teams am ersten Rückrundenspieltag der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz am eigenen Leib. Während der Spitzenreiter VfR Seebergen/Rautendorf beim 3:3 gegen den TSV Wallhöfen II aber noch mal mit einem blauen Auge davonkam, so hatte der TSV St. Jürgen II nach einem Vorsprung mit drei Toren beim 1. FC Neuenkirchen am Ende sogar mit 3:5 das Nachsehen.