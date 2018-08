Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Vorentscheidung für die Badgers möglich

Ritterhude. Die Ritterhude Badgers können am Sonntag bereits für eine Vorentscheidung im Titelkampf der Football-Oberliga Niedersachsen/Bremen sorgen. Wenn um 15 Uhr in Rotenburg das Duell gegen die Northern Uniteds aus Zeven angepfiffen wird, dann trifft der Erste auf Zweiten. Während die Badgers bisher alle ihre sechs Saisonspiele gewannen, verloren die Uniteds nur eins – nämlich das Hinspiel in Ritterhude (3:10). Mit einer weiteren Niederlage dürfte es für die Zevener in den dann noch verbleibenden fünf Spielen indes schwer werden, den Rückstand noch einmal aufzuholen. "Zeven ist unser härtester Gegner. Wir werden auf 30 Mann treffen, die richtig Bock haben, Football zu spielen – egal, wen sie auf welcher Position einsetzen müssen, um uns zu schlagen", rechnet Badgers-Coach Benjamin Crljenkovic mit heftiger Gegenwehr. Der Ritterhuder Kader ist nach wie vor nicht vollzählig.