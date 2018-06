Chancen dazu gab es in Hülle und Fülle. Bei einer 2:1-Führung tauchten die Wallhöfener zu Beginn des zweiten Durchgangs fast im Minutentakt völlig frei vor Beverns Schlussmann Mike Borchers auf, doch im entscheidenden Moment versagten die Nerven. Zwei Mal liefen gleich zwei Wallhöfener allein auf das Tor der Hausherren zu – ohne Erfolg. Jorit Bierwald, Danny Gerken, Felix Walter und Daniel Rhodin scheiterten in aussichtsreichster Position, Boris Gerschkowitsch bugsierte das Leder drei Meter vor dem Tor über den Querbalken. Trainer Oliver Schilling fühlte sich schon fast in den Wahnsinn getrieben: "Wenn du eine richtig gute Truppe bist, dann gewinnst du das Ding und schickst den Gegner mit 5:1, 6:1 oder 7:1 vom Platz." Schilling verschwieg aber auch nicht, dass auch Bevern in dieser Drangperiode der Gäste eine große Torchance besaß, die Wallhöfens sehr aufmerksamer Schlussmann Thomas Büttelmann zunichte machte.

Wallhöfen lag bereits nach fünf Minuten zurück. Marcel Müller hatte aus stark abseitsverdächtiger Position getroffen. Danny Gerken hatte die passenden Antworten parat. Gerken findet nach langer Verletzungspause immer mehr zur alten Form zurück, diesmal brachte Gerken die Gäste noch vor der Pause in Führung. Der Ausgleichstreffer entsprang einer feinen Einzelleistung: Zunächst ließ Gerken einen Gegner ins Leere laufen, dann traf er aus 18 Metern ins Eck (27.). Der Führungstreffer zwei Minuten vor dem Pausenpfiff fiel nach einer Passstaffette, Ricardo Eichhorn legte quer zu Gerken, der mit der Fußspitze zur Stelle war.

Hätten sich die Gäste gleich nach Wiederbeginn cleverer angestellt, hätten sie eine weitaus entspanntere Schlussphase verleben können. "Uns hat die Gier gefehlt, das Ding zu entscheiden", sagte Schilling.

So wurde die Partie noch turbulent. Nach dem Ausgleich durch Felix Bovenschulte (75.) brachte der erst wenige Sekunden auf dem Feld stehende Niklas Flathmann die Gäste mit seiner allerersten Ballberührung mit 3:2 in Front (80.). Bevern reagierte wütend und glich nach 85 Minuten mit einem Distanzschuss zum 3:3 aus. Bevern ließ in der Schlussminute noch einen Lattenschuss folgen. Viel fehlte nicht und die so dicht vor dem Sieg stehenden Gäste hätten die Partie sogar noch verloren