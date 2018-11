Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Warnung vor punktlosem Gegner

Bezirksliga 4: Der FC Hagen/Uthlede plant beim TSV Altenwalde fest einen weiteren Dreier ein. "Wir sind aber gewarnt, weil der Gegner seine beiden ersten Spiele verloren hat", wies FC-Coach Udo Müller auf die Gefährlichkeit eines angeschlagenen Boxers hin. Sascha Schneider (Leiste), Marlo Burdorf (Achillessehne) sowie Björn Kohlstedt (Zehenprobleme) schlagen sich derzeit mit leichten Blessuren herum. Das Trio wird aber wohl auf die Zähne beißen. "Wir wollen weiter unser Spiel durchbringen. Altenwalde müsste auch machbar sein", so Udo Müller. Die Grün-Schwarzen reisen mit dem Bus an, der um 13.45 Uhr in der Blumenstraße abfährt. (kh)