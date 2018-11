"Unerklärlich und mehr als enttäuschend ", kommentierte Kometen-Trainer Jens Sander den desolaten Auftritt seines Teams. Nur in der Anfangsphase der Begegnung hätten die Spieler ihr wahres Können gezeigt. "Heute fehlte es uns an allen Fußball-Tugenden", sagte Sander. Die junge Mannschaft des Gastgebers sei mit Bissigkeit und Engagement aufgetreten und habe auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Sander: "Einigen scheint der 9:0-Sieg sehr zu Kopf gestiegen zu sein."

Zahlreiche individuelle Fehler führten nach der (eigentlich beruhigenden) Führung durch Patrick Kück (26.) innerhalb von wenigen Minuten zum 2:1 für die Heeslinger, die trotz großer Personalsorgen lediglich einen Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzten. Mit einem Doppelschlag sorgte TuS-Stürmer Pascal Voigt nach Wiederbeginn für klare Verhältnisse. "Vor allem das 3:1 hat uns das Genick gebrochen", sagte Sander. Danach hätten seine Spieler den Kopf hängen lassen und sich an diesem Nachmittag widerstandslos in ihr Schicksal ergeben.

Neben dem dreifachen Torschützen Voigt überzeugte auf Seiten der Gastgeber die stabile Abwehrreihe - ganz im Gegensatz zur lila-weißen Defensive. Nachdem Sander zunächst mit einem Libero begonnen hatte, versuchte er in Halbzeit zwei eine Viererkette. Allein - dem Sturmlauf der wie entfesselt aufspielenden Gastgeber vermochte auch diese Maßnahme nichts entgegenzusetzen. Die restlichen Tore waren lediglich eine Frage der Zeit.