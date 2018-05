Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wieder zu null gespielt

Hambergen (fm). Der FC Hambergen bleibt nach dem 1:0-Sieg beim Lüneburger SK weiterhin ein heißer Titelkandidat in der U17-Landesliga. Die Gastgeber hatten ihre besten Szenen gleich zu Beginn, als ein überfallartiger Konter beinahe die frühe Führung bedeutet hätte, sowie in der letzten Spielminute. Nach einer Ecke lenkte hier FCH-Keeper Lennart Pols einen abgefälschten Nachschuss noch über die Querlatte. Ansonsten erarbeiteten sich die Gäste während des Spiels ein leichtes Chancenplus und erzielten in der 22. Minute auch das Tor des Tages. Finn-Niklas Klaus griff über die linke Seite an und passte quer in den Strafraum. Dort hatte Mitspieler Luca Ziegeler die Situation gut antizipiert und musste den Ball nur noch einschieben.