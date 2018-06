Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf hat das Spitzenspiel der 1. Fußball-Kreisklasse Osterholz beim Zweiten SV Komet Pennigbüttel II ein wenig glücklich mit 2:1 gewonnen und besitzt angesichts zwei Spielen weniger auf dem Konto beste Chancen auf den Wiederaufstieg in die Kreisliga. Der FC Hambergen II baute seinen Vorsprung auf den Zweiten dank eines 1:0-Erfolges über die Sportfreunde Heilshorn auf zehn Punkte aus.

BSG Hüderbeek – SV Bornreihe II 0:2 (0:0): Die Gäste erhielten auch ein wenig Unterstützung aus der ersten Mannschaft. So sammelte Till Augsburg zum Beispiel 45 Minuten Spielpraxis zwischen den Pfosten. Die beiden Tore gingen ebenfalls auf das Konto von Akteuren, die dem Landesliga-Kader angehören. Dem 1:0 von Tjark Wischhusen folgte die Vorentscheidung durch Marc-Lennard Uhlhorn.

TSV Sankt Jürgen II – 1. FC Neuenkirchen 4:2 (1:1): „Wir sind auf einen überraschend starken Gegner gestoßen“, urteilte TSV-Coach Marco Boxberger. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte Nico Stelljes mit seinen beiden Treffern. Die Gastgeber bewiesen nach einem 0:1-Rückstand Moral. „Wir haben uns nach drei Niederlagen in Folge endlich zusammengerissen und verdient gewonnen“, sagte Marco Boxberger.

SV Nordsode – SV Freißenbüttel 1:1 (0:0): Nordsodes Coach Hartmut Hinck sprach von einem gerechten Ergebnis. „Beide Mannschaften besaßen einige hochkarätige Möglichkeiten“, berichtete Hinck. Die Hausherren waren im ersten Abschnitt feldüberlegen. Björn Stelljes erzielte auch einen vermeintlichen Treffer. Der Referee entschied auf Abseits. „Das habe ich anders gesehen“, sagte Hinck.

FC Hambergen II – SFR Heilshorn 1:0 (1:0): „Heilshorn ist ein unangenehmer Gegner“, erklärte Hambergens Coach Gero Thiel. Vor allem Goalgetter Andreas Boger bereite den Verteidigern mit seiner körperbetonten Spielweise große Probleme. Nach einem starken Flügelwechsel lieferte Jonas Gutschke eine maßgerechte Flanke für den Goldenen Torschützen Mohamed Taha. Dieser traf per Kopf.

SV Aschwarden – SV Garlstedt 2:0 (2:0): „Wir haben den Sieg teuer erkauft“, teilte Aschwardens Trainer Uwe Behrens mit. Torben Recker habe sich wohl eine schwere Knieverletzung zugezogen. Im ersten Durchgang betrieb das Heimteam einen hohen Aufwand mit starkem Pressing. So setzte Jan-Luca Kempa den Kontrahenten vor dem 1:0 unter Druck. Er war einer von vier eingesetzten A-Junioren.

TSV Worphausen – TSV Wallhöfen II 6:2 (2:2): Nachdem es die Gastgeber versäumt hatten, das 3:0 anzubringen, glichen die Gäste zum 2:2 aus. In der Folgezeit waren die Schwarz-Weißen drauf und dran, das Match komplett zu kippen. Nach einem Platzverweis für Wallhöfens Keeper Yannik Ahrens stellte sich Feldspieler Raimon Gusek ins Tor. Worphausens Flügelspieler Marco David überzeugte.

SV Pennigbüttel II – TSG Wörpedorf 1:2 (1:1): „Wir hätten ein Remis verdient gehabt. Aber die Schiedsrichter bevorteilen uns derzeit nicht gerade“, resümierte ein enttäuschter SV-Coach Jens Wellbrock. Er hatte vor dem Elfmeter, den Daniel Wedemeyer zum Siegtor nutzte, kein Foul von Dennis Pika gesehen. Beim 1:1 fälschte der Torschütze zum 1:0, Tobias Blumenthal, einen Schersell-Freistoß ab.

SV Beckedorf – SV Lilienthal II 0:0: Es war ein zerfahrenes Spiel, in dem beide Formationen mit Haken und Ösen kämpften. Nachdem der Unparteiische nach einem Foul an Darius Schupp auf den Punkt gezeigt hatte, schnappte sich Christoph Lüdemann den Ball, scheiterte jedoch an Björn Meyer im Beckedorfer Kasten (89.). Die besten Noten beim Gast verdienten sich Keeper Raoul Kanitz sowie Lennart Riemann.