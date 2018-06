Worpswede. "Wir haben in Bornreihe einfach ein gutes Spiel abgeliefert. In guter Tagesform, und es ging da ja nicht mehr wirklich um etwas" – Carsten Huning, Trainer des FC Worpswede, ist durchaus ein wenig stolz auf diesen verdienten Erfolg seiner Mannen. Einerseits. Andererseits weiß er auch: "Der VSK hatte da nicht seinen besten Tag, spielte auch in bester Besetzung. Und der Papierform nach sind wir gegen den Oberliga-Absteiger auf jeden Fall der Außenseiter." Die morgige Bezirkspokal-Partie gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck sieht Huning dennoch als sehr reizvolle Herausforderung für sein Team: "Ein letzter Härtetest vor dem Punktspielstart. Und dazu gegen einen optimalen Gegner."

Wer da wen mehr fordert, das bleibt abzuwarten. Klar, die Worpsweder werden wieder etwas tiefer stehen als gewohnt. So wie sie es bei der Bornreiher Sportwoche gegen TSV Ottersberg taten. Mit dem Oberligisten lieferten sie sich eine sehenswerte Partie so ziemlich auf Augenhöhe. Huning sagt selbst: "Mauern, so richtig defensiv spielen – das können wir gar nicht." Was mit den Spielernaturen in seiner Mannschaft zu tun hat. Den Drang nach vorn haben sie eben alle. Wenn Huning zum Beispiel die Außen in seiner Vierer-Abwehrkette mit Rasmus Berger und Jan-Henrik Kück besetzt, wissen alle: Das sind eigentlich exzellente Angreifer. "Bei der Sportwoche Karlshöfen habe ich die beiden sogar auf einer Seite spielen lassen, wechselweise", verrät Huning viel Variationsfreude.

Im Zeitplan hinter der Konkurrenz

Ein kleines Handicap seiner Mannschaft führt Huning aber doch an: "Wir sind noch nicht so eingespielt wie andere Mannschaften." Weil Worpswede nach den Punktspielen auch noch die Relegation spielen musste und danach dringend drei Wochen Pause brauchte, hinke man im Zeitplan mit der Konkurrenz eben ein wenig hinterher. Personell gib es keine Sorgen. Nur einer ist angeschlagen: der neue Mittelfeldmann Peyram Kaplan. Im Sportwochenspiel gegen den FC Hagen/Uthlede trug er nach einem Schlag auf den Knöchel eine schwere Prellung davon.

Die 1:3-Schlappe gegen Worpswede in Bornreihe will Andreas Grote, Co-Trainer des VSK Osterholz-Scharmbeck, nicht überbewertet wissen: "Da waren wir gerade mal anderthalb Wochen zusammen." Und die Findungsphase sei noch lange nicht abgeschlossen, es werde immer noch umgestellt, experimentiert. So auch im Testspiel am Donnerstagabend beim TSV Wallhöfen, das der VSK mit 3:0 gewann. Allerdings erst aufgrund einer Leistungssteigerung nach der Pause.

Routniers noch im Urlaub

Christopher Taylor, der neue Mann im linken Mittelfeld, bestätigte da mit drei Toren die guten Eindrücke, die er zuvor schon hinterlassen hatte. Sawie Peewee, die einzige Spitze, kam in der zweiten Halbzeit trotz zahlreicher Möglichkeiten zu keinem Treffer. A-Junior Fabian Kauf zuvor allerdings auch nicht. "Sawie braucht dringend einen Torerfolg, damit bei ihm der Knoten platzt", hofft Grote. Sein junges Team – die Routiniers Stroppel, Meinecke und Varga sind noch in Urlaub – müsse vor allem diszipliniert die Positionen halten. Da sei man schon auf einem recht guten Weg. Klar, dass sie auch beim VSK derzeit eine Menge ausprobieren. Felix Jaekel etwa, zunächst mit Marius Bosse auf der Doppel-Sechs spielend, ging nach der Pause in die Innenverteidigung, um dort neben Jan Tapking zu spielen. Auch eine Möglichkeit.

Beim TSV Wallhöfen variiert Trainer Oliver Schilling ebenfalls fleißig: "Gegen den VSK hat eine ganz andere Mannschaft gespielt als am Mittwoch im Pokal." Vor der Pause hatten seine beiden neuen Stürmer Steven van Horn und Felix Walter sogar Torchancen. Danach nicht mehr mehr. Da geriet Wallhöfen arg unter Druck. Schilling weiß warum: "Wir haben den schnellen VSK-Leuten viel zu viel Raum gelassen."

Dem FC Worpswede sollte das Warnung genug sein. Gespielt wird am morgigen Sonntag (15 Uhr) übrigens auf dem kleinen Platz in Nordsode. Weil der Stadionrasen am Weyerberg nachgesät wurde, herrscht dort derzeit Spielverbot.