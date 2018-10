Fußball-Kreisklasse Rotenburg Nord zwischen dem Heeslinger SC III und dem Verfolger TuS Tarmstedt geht munter weiter. Die beiden Titelrivalen trennten sich im Gipfeltreffen der 18. Spielrunde jeweils mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Der MTV Wilstedt erreichte mit dem torlosen 0:0-Remis im Gastspiel beim Mittelfeldaspiranten MTV Elm immerhin sein Minimalziel.

Heeslinger SC III – TuS Tarmstedt 1:1 (0:0): Die Gäste verhinderten mit einer Blitzantwort ihre dritte Saisonniederlage. Der Spitzenreiter schoss in der Schlussphase die 1:0-Führung heraus. Eike Wolff sorgte nur eine Minute später per Kopfball nach Flanke von Matthias Rass für den postwendenden Ausgleich. Trainer Thomas Fenslau hatte den Joker erst vier Minuten vorher eingewechselt. Das Gipfeltreffen war von der Taktik geprägt. Der Offensivdrang hielt sich auf beiden Seiten in Grenzen.

MTV Elm – MTV Wilstedt 0:0: Die geistige Frische ließ der Gast über weite Strecken vermissen. Dem Gros des Teams steckte noch der Besuch des Werder-Gastspiels in Köln vom Vortag etwas in den Knochen. „Wir haben fast keine zweiten Bälle gewonnen“, monierte Spielertrainer Clas Mojen. Die Begegnung lieferte nur wenig Höhepunkte und Torversuche. Wilstedts Torhüter Ingo Poppe bewahrte seine Mannschaft mit zwei starken Paraden immerhin vor einem möglichen Gegentreffer.